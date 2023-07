"O Exorcista: O Devoto" tem trailer (assustador) divulgado; assista

A- A+

O primeiro trailer oficial de "O Exorcista: O Devoto" foi divulgado nesta terça-feira (25) e trouxe à tona o clima assustador peculiar aos filmes da franquia.



Com estreia nos cinemas prevista para outubro, o longa, dirigido por David Gordon Green, conta a história de duas crianças que após desaparecerem misteriosamente por alguns dias, retornam "acompanhadas" e com comportamentos estranhos.







A nova produção é, na verdade, uma sequência do filme de 1973 ("O Exorcista") - inspirado no best-seller de William Peter Blatty - que trazia uma menina de 12 anos tomada por uma entidade demoníaca e salva por dois padres.





O longa teve dez indicações ao Oscar, e se tornou o primeiro longa de terror que concorreu ao prêmio de Melhor Filme.

Antes mesmo da estreia da "nova temporada" de exorcismos no cinema, a Universal Pictures anunciou que o segundo filme "O Exorcista: O Enganador" já tem estreia prevista para 2025.

