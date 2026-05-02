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SHAKIRA NO RIO 'O fenômeno Shakira': imprensa internacional repercute mega-show da Loba na Praia de Copacabana Show gratuito deste sábado, no Rio, deve reunir mais de 2 milhões de pessoas e é tratado por jornais da Argentina e da Colômbia como a maior apresentação da carreira da cantora

A Praia de Copacabana volta a se transformar, neste sábado, em palco de um dos maiores eventos musicais do mundo. Depois de receber Madonna e Lady Gaga nos últimos dois anos, o Rio de Janeiro se prepara para o show gratuito de Shakira, que vem sendo tratado pela imprensa internacional como a maior apresentação da carreira da artista colombiana.

Na Argentina, o jornal La Nación destacou a expectativa de mais de 2 milhões de pessoas na orla e afirmou que o Rio “volta a celebrar seu concerto multitudinário na praia de Copacabana”. A publicação ressaltou que a cidade escolheu, para 2026, “a artista latino-americana mais convocante do planeta”.

O veículo argentino também chamou atenção para a estrutura montada na areia, com palco, telões e torres de som distribuídos ao longo de cerca de mil metros entre a praia e a Avenida Atlântica.

Assim como Copacabana foi apelidada de “Gagacabana” durante a passagem de Lady Gaga, a reportagem apontou que, agora, passou-se a falar em “Lobacabana”, em referência a “Loba” — ou “She Wolf” — um dos apelidos associados a Shakira.

Na Colômbia, país natal da cantora, a repercussão também foi intensa. O site El Colombiano afirmou que Shakira está pronta para seu “megaconcerto gratuito” no Rio e destacou que esta será a maior apresentação de sua carreira.

O texto lembra que o show acontece 30 anos depois do lançamento internacional de “Pies descalzos”, álbum que projetou a artista para além da América Latina.

A publicação colombiana também citou a estrutura do evento: um palco monumental de 1.345 metros quadrados montado em frente ao Copacabana Palace, hotel onde a cantora, de 49 anos, está hospedada desde sua chegada ao Rio, na quarta-feira.

Em Barranquilla, cidade natal de Shakira, o jornal El Heraldo publicou que “Copacabana se renderá ao fenômeno de Shakira”. A reportagem destacou que a cantora volta ao Brasil 11 anos depois de sua última apresentação no país e afirmou que a artista chega com a missão de fazer história mais uma vez.

O diário também comparou a expectativa em torno da colombiana com os shows recentes de outras estrelas internacionais na mesma praia. Segundo o jornal, Madonna reuniu 1,6 milhão de pessoas em 2024, enquanto Lady Gaga teria levado 2,5 milhões à orla. A publicação ainda afirmou que 84,6% do público esperado deve ser formado por moradores do Rio de Janeiro e da Região Metropolitana, enquanto o restante virá de outras partes do Brasil e do exterior.

Já o El Espectador, também da Colômbia, afirmou que Shakira busca um recorde em Copacabana, com mais de 2 milhões de fãs no que chamou de “maior show de sua história”. O jornal ressaltou que, três décadas depois de seu salto à fama, a cantora protagonizará no Rio “a atuação mais ambiciosa de sua trajetória”.

A apresentação faz parte do Todo Mundo no Rio, projeto de shows gratuitos em Copacabana que tem colocado a praia no centro do calendário internacional da música pop.

Para a imprensa latino-americana, a vez agora é da “Loba”: Shakira chega ao palco carioca com expectativa de multidão, status de fenômeno e potencial para consolidar mais um capítulo histórico na orla mais famosa do Brasil.

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