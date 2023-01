A- A+

MÚSICA O Festival MITA confirma sua primeira atração de 2023: o NX Zero A banda, que não sobe junta aos palcos desde 2017, se apresentará nas edições de Rio de Janeiro e São Paulo

Produzido em parceria pelas empresas Bonus Track, de Luiz Oscar Niemeyer e Luiz Guilherme Niemeyer, e 30E, o MITA (Music is the Answer) chega ao Rio de Janeiro nos dias 27 e 28 de maio e logo depois acontece em São Paulo, no fim de semana de 03 e 04 de junho.

O formato seguirá a mesma linha da primeira edição, um evento diurno, com dois palcos, grandes atrações nacionais e internacionais e artistas que estão despontando cenário musical.

O MITA deixou sua marca no calendário de música do país com compromissos importantes como a pluralidade cultural, diversidade, acessibilidade e questões de responsabilidade social e ambiental.

Veja também

TECNOLOGIA E GAME Hogwarts Legacy entra na segunda semana consecutiva como jogo mais vendido da Steam