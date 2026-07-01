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TEATRO "O Figurante", primeiro monólogo de Mateus Solano, ganha datas no Recife Espetáculo será apresentado no Teatro Luiz Mendonça em três sessões

Mateus Solano traz ao Recife “O Figurante”, seu primeiro monólogo, que já passou por 50 cidades no Brasil e em Portugal. A peça ganha três sessões no Teatro Luiz Mendonça, de 31 de julho a 2 de agosto.

Isabel Teixeira - a vilã Pilar da novela “Quem Ama Cuida” - assina a dramaturgia em parceria com Solano e Miguel Thiré. O espetáculo conta a história de Augusto, um figurante que enfrenta o desafio de assumir o controle sobre sua própria narrativa.

O método Escrita na Cena, desenvolvido por Isabel Teixeira, foi a base para a construção do texto. Solano foi estimulado a criar improvisos. As cenas que nasceram disso foram gravadas, transcritas e reelaboradas pela atriz e dramaturga.

A peça é mais uma parceria de Solano com Thiré, que assume a direção. Esse é o quinto trabalho dos dois juntos, mas desta vez eles não dividem o palco.

Em “O Figurante”, o jogo cênico se vale basicamente do corpo e da voz de Mateus Solano. Sem cenografia no palco, o ator se divide entre o protagonista e demais personagens da trama, através do trabalho mímico.

SERVIÇO

“O Figurante”, com Mateus Solano

Quando: 31 de julho e 1º de agosto, às 20h; 2 de agosto, às 17h

Onde: Teatro Luiz Mendonça - Parque Dona Lindu, Av. Boa Viagem, s/n, Boa Viagem, Recife

Ingressos a partir de R$ 80, à venda na bilheteria do teatro e na plataforma online

Informações: (81) 98463-8388 | @ofigurante_espetaculo (Instagram)



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