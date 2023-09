A- A+

Filme O filme-concerto TAYLOR SWIFT - THE ERAS TOUR ganha o mundo Os ingressos já estão à venda na maioria dos locais participantes desde hoje

A Amc Theatres (Nyse:Amc), maior exibidora teatral dos Estados Unidos e do mundo, anunciou hoje que o filme-concerto Taylor Swift - The Eras Tour será internacional.

A partir de 13 de outubro, o Taylor Swift - The Eras Tour será exibido nos telões dos cinemas de mais de 100 países ao redor do planeta.

Os ingressos já estão à venda na maioria dos locais participantes desde hoje, 26 de setembro de 2023. Os preços variam de acordo com o país.

Graças à AMC Theatres Distribution e suas parcerias de subdistribuição, as pessoas do mundo todo terão acesso fácil e próximo para experimentar por si mesmas a alegria do filme-concerto TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR, que estará disponível a preços bastante acessíveis.

O lançamento internacional do TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR disponibilizará este inovador filme-concerto para milhões de amantes da música.

O espetáculo está programado para ser exibido em mais de 4 mil cinemas nos EUA, Canadá e México, incluindo, é claro, todas as locações da AMC nos Estados Unidos.

Quando o filme-concerto TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR foi anunciado pela primeira vez, em 31 de agosto, demorou menos de 24 horas para quebrar o recorde de maior receita de bilheteria da AMC nos EUA durante um único dia nos 103 anos de história da empresa. Com uma demanda tão esmagadora, o passo óbvio seria o de um lançamento mundial imediato do título.

O TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR será exibido em todos os cinemas ODEON da Europa. Além disso, a AMC e suas parcerias de subdistribuição estão tomando medidas para chegar a acordos com outras redes de cinema do mundo inteiro para passar esta espetacular turnê da cantora Taylor Swift em muitos mais telões.

Para as operadoras de cinemas interessadas em reservar o filme-concerto, encontrem mais informações em TSTheErasTourFilm.com .

No caso de fãs nos EUA que queiram assistir ao filme-concerto nos cinemas AMC, os ingressos estão disponíveis em https://www.amctheatres.com/movies/taylor-swift-the-eras-tour-74500

Sobre a AMC Entertainment Holdings, Inc.

A AMC é a maior empresa de exibição de filmes dos Estados Unidos, a maior da Europa e a maior do mundo, com cerca de 900 cinemas e 10 mil telas no mundo todo.

A AMC promoveu a inovação na indústria de exibições ao implementar seus assentos reclináveis elétricos Signature, oferecer melhores opções de alimentos e bebidas, gerar maior participação da audiência por meio de seus programas de fidelidade e assinatura, site e aplicativos móveis, oferecer experiências premium de grande formato e exibir uma grande variedade de conteúdo, incluindo os últimos lançamentos de Hollywood e programação independente. Para mais informações, acesse www.amctheatres.com .

