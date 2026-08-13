Para fugir dos dinossauros: com Anne Hathaway e Ewan McGregor, "O Fim da Rua" estreia nos cinemas

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E se todo o bairro onde você mora fosse transportado para o período da Era Mesozoica (também chamada de Era dos Dinossauros)? É assustador só de imaginar. Pois essa é a realidade da família Platt e de toda a sua vizinhança em “O Fim da Rua”, o mais recente filme protagonizado por Anne Hathaway, que estreia nesta quinta-feira (13) nos cinemas brasileiros.



Na trama do longa-metragem, a personagem de Hathaway, Denise, vive com o marido Greg, interpretado por Ewan McGregor, e os dois jovens filhos do casal, Audrey e Brian, na Rua Oak.



Como se não bastassem os problemas pessoais da vida suburbana, um evento cósmico desloca todo o bairro onde a família mora em 1982 para o período da Era Mesozoica. Quem são os novos vizinhos? Os dinossauros.





Sem tempo para assimilar a origem misteriosa dessa viagem do tempo, a família Platt se vê encurralada diante da escala dos répteis pré-históricos, principalmente, dos dinossauros carnívoros. De repente, precisam sobreviver em um mundo sem água potável, sem energia elétrica, sem estoque de comida e com uma ameaça mortal no quintal de casa.





Acidental

Toda essa loucura de “O Fim da Rua” é muito aleatória. Até em termos científicos, se levar em consideração as probabilidades de um bairro entre diversos dissipados pelo espaço e tempo ter sido escolhido para esse deslocamento, a chance seria pequena de acontecer.



Porém, toda essa aleatoriedade tem tudo a ver com o diretor e roteirista do filme, David Robert Mitchell. Desde a exibição no Festival de Cannes - um dos mais prestigiados festivais de cinema internacional - do primeiro longa-metragem, “O Mito Americano da Festa do Pijama”, em 2010, Mitchell tem chamado atenção.



Não à toa, ele retornou para o evento em 2014 para o lançamento de “Corrente do Mal” e, em 2018, com “O Mistério de Silver Lake”, que integrou a seleção oficial desse ano.



Grande passo

A carreira de Mitchell não foi dedicada a um gênero do cinema, mas ele percorre com engenhosidade por elementos de suspense e humor (com muita acidez).



Em “O Fim da Rua” isso funciona, inclusive, em uma cena específica, o diretor parece evitar uma tragédia e em seguida surpreende o público. Só faltou o aviso: contém ironia.



Apesar de ter feito bons trabalhos anteriormente, é muito aleatório ver o nome do cineasta em um blockbuster de dinossauros estrelado pelos intérpretes de Andy Sachs (“O Diabo Veste Prada”) e Obi-Wan Kenobi (da franquia “Star Wars”).



O “Fim da Rua” teve um orçamento de cerca de 85 milhões de dólares (R$ 439 milhões). Antes disso, o filme mais caro de David Robert Mitchell tinha custado 10% do valor do mais recente longa. Evidentemente, um grande passo.



Envolvente

A ação do filme é sem segredos. Os personagens correm dos dinossauros. Os efeitos visuais são bem feitos, fazendo jus ao grande orçamento, mas diferente dos últimos filmes de “Jurassic World”, por exemplo, Mitchell teve sucesso em criar uma narrativa cativante.



Antes de partir para as sequências de ação, Mitchell introduz bem cada drama da família Platt. O desejo de Denise de ser escritora, o trabalho extra de Greg, o sonho inviável de Audrey em estudar Astronomia na Universidade Cornell e a atitude rebelde de Brian.



Para além de se importar com os personagens, esse contexto ajuda o espectador a compreender as escolhas que serão feitas por todos eles em meio à sobrevivência.



David Robert Mitchell acerta em evitar tantas explicações do evento cósmico, mas pode dividir os debates em relação ao filme (e ao desfecho), e presenteia o público com personagens interessantes - talvez, o filho mais novo de Denise e Greg, Brian, desperte uma raiva no público.



No mais, “O Fim da Rua” é uma ficção científica que entrega o esperado de um bom filme com dinossauros.

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