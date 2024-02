A- A+

BBB 24 "O foco é o jogo. Cada um no seu", afirmou MC Bin Laden sobre affair com Giovanna Dias atrás, os dois se beijaram em uma das festas da casa

Na cozinha do BBB 24, o brother MC Bin Laden avaliou a sua relação com a participante Giovanna, em conversa com Lucas Henrique. Dias atrás, os dois se beijaram em uma das festas da casa. O cantor destacou que a prioridade dele é o jogo.

"Ela é uma mina firmeza, eu fico com ela, mas cada um joga seu jogo e está firmão", comentou Bin sobre Giovanna.

O cantor citou uma conversa com outro brother e reforçou seu objetivo na casa. "Alguém falou: 'Ela quer curtição, ficar e curtir e você quer ficar de lovezinho'. Eu não quero ficar de lovezinho, não, eu quero jogar", ressaltou o funkeiro. Lucas concordou com o participante.

"Mas o foco é o jogo. Cada um no seu", respondeu Bin. O professor completou que "até mesmo porque ela tem as prioridades dela".

Bin Laden destacou, também, que não deve estar no grupo Vip caso Giovanna seja Líder. "Eu não estou no Vip da Giovanna, porque eu não coloquei ela... Ela tem todo direito", pontuou.





Veja também

Música Irmão de Marilia Mendonça diz que ex-cover ameaçava fãs da cantora