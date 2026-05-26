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TEATRO Parque da Jaqueira recebe apresentações gratuitas de "O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá" Com uma história emocionante sobre amizade, diferenças e amor, o espetáculo terá montagem apresentada em formato de teatro de rua e musical

Neste fim de semana, nos dias 30 e 31 de maio, o espetáculo “O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá”, da Cia Novelo (SP), chega ao Recife pela primeira vez em apresentação gratuita no Parque da Jaqueira, nas Graças. O espetáculo contará com tradução em Libras e cartilha atípica, ampliando a acessibilidade.

Inspirada na obra de Jorge Amado, a montagem será apresentada em formato de teatro de rua e musical, reunindo música ao vivo e circo, em uma narrativa sobre amizade, diferença e amor.

A peça acompanha a amizade e amor improvável entre o Gato Malhado, visto pelos outros animais como alguém mau e solitário, e a delicada Andorinha Sinhá. Embora tenha como ponto de partida ser uma obra infantojuvenil, o espetáculo aposta em uma linguagem popular capaz de dialogar com públicos de diferentes idades.

Com direção de Maristela Chelala e direção musical de Marco França, a montagem incorpora recursos da linguagem circense e músicas originais apresentadas ao vivo pelo elenco.

Segundo informações da assessoria, o projeto é realizado pelo Ministério da Cultura e pelo Instituto Brasileiro de Teatro (IBT), por meio da Lei Rouanet. A peça é apresentada pela Hermes Pardini e Oben Group, com produção de Samya Pascotto Produções e Cia Novelo e apoio cultural da casa Florença.

Serviço:

Espetáculo “O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá”

Quando: sábado (30), às 15h, e domingo (31), às 10h e às 15h

Onde: Parque da Jaqueira - Av. Rui Barbosa, s/n, Graças, Recife

Entrada Gratuita

Informações: @cia_novelo

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