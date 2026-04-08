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LANÇAMENTO "O Grande Livro de Mesas do Brasil", de Francisco Campelo, é lançado na APL Ao longo de 576 páginas e mais de 2,5 mil fotografias inéditas, livro apresenta 69 mesas postas

A Academia Pernambucana de Letras (APL) abriu as portas de sua sede, no bairro das Graças, Zona Norte do Recife, para o lançamento de um livro que reúne memória afetiva, requinte e cultura gastronômica. “O Grande Livro de Mesas do Brasil”, obra assinada pelo autor cearense Francisco Campelo, foi apresentado aos leitores pernambucanos em sessão de autógrafos, na tarde desta quarta-feira (8).

O evento foi prestigiado por nomes ilustres da sociedade pernambucana, como a empresária Geralda Farias, ex-vereadora e ex-primeira-dama do Recife, e Cláudia Monteiro, que representou Eduardo de Queiroz Monteiro, presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco.

Ao longo de 576 páginas e de 2,5 mil fotografias inéditas, o livro traz um panorama nacional da mesa posta, arte de organizar pratos, talheres, copos e guardanapos para transformar refeições em momentos especiais. O autor visitou famílias em 16 estados e o Distrito Federal, registrando 69 mesas.



Campelo assina texto e imagens, conferindo unidade narrativa à publicação. Mais do que exibir composições estéticas, sua ideia é revelar através do livro histórias familiares, tradições e referências culturais que atravessam gerações. “É um registro histórico da cultura da mesa e da arte de receber do brasileiro. A cada página, você encontra uma informação sobre a mesa, os objetos que a compõem ou a família que a montou”, explicou o escritor.

Entre os destaques do livro, estão as composições de quatro pernambucanas: Clara Dubeux, Marta Freire, Neném Brennand e Tetê Moura. “Participar deste projeto foi muito significativo para mim. Buscando coisas que foram dos meus pais e familiares, que antes estavam guardadas, eu me reencontrei com o passado. Me trouxe muita alegria poder compartilhar isso”, contou Clara.





Margarida Cantarelli, Lecticia Cavalcanti e Cláudia Monteiro em evento no APL (Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco)

A escritora Lecticia Cavalcanti, que é pesquisadora gastronômica e atual vice-presidente da APL, elogiou a iniciativa de Campelo. “Ele compreendeu a importância das mesas na cultura de um povo. Ela reflete tradições, costumes, crenças e também determina comportamentos e preferências. Toda cultura tem uma maneira diferente de arrumar a mesa. Quem ler esse livro terá uma ideia de como isso é feito no Brasil”, observou.

Segundo Margarida Cantarelli, presidente da APL, a realização do lançamento do livro mostra que a instituição está ligada não apenas à literatura, mas sim à cultura de forma geral. Para a ocasião, foi montada uma mesa que remete à história do Solar Carneiro Vilela, sede da Academia.

“É uma mesa que está posta da maneira como o Barão Rodrigues Mendes e sua família, que aqui residiam, faziam suas refeições durante muitos anos”, informou. A louça utilizada foi recebida recentemente como doação feita por uma descendente do nobre português que viveu no Recife no século 19.

“O Grande Livro de Mesas do Brasil” estará à venda no Espaço Brennand, no bairro de Boa Viagem. Em edição de capa dura, o livro chega ao leitor com conteúdo trilíngue: português, francês e inglês. A baronesa Sílvia Amélia de Waldner assina o prefácio. Já a apresentação é escrita pela jornalista Claudia Matarazzo, especialista em etiqueta e comportamento, e o posfácio leva a assinatura de Celita Procópio de Carvalho, presidente do Conselho da Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP).



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