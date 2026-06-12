Grupo Ato Teatro realiza leitura gratuita de "Hamlet" no Dia dos Namorados, em Olinda
Coletivo teatral comemora um ano de existência com apresentação no Mercado Eufrásio Barbosa
O grupo Ato Teatro realiza uma leitura dramatizada de “Hamlet”, clássico de William Shakespeare publicado em 1623, de um jeitinho diferente. A apresentação ocorre no Mercado Eufrásio Barbosa, nesta sexta-feira (12), com entrada gratuita.
O texto será apresentado integralmente, com adaptações para a leitura dramatizada, em uma sessão com duração prevista de três horas. O espaço abre ao público a partir das 18h e a leitura começa às 20h.
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O coeltivo teatral costuma se apresentar em diferentes espaços culturais na Região Metropolitana do Recife, como a Academia Pernambucana de Letras, a Galeria Joana D’Arc, a galeria Maumau e o próprio Mercado Eufrásio Barbosa.
Sobre o grupo
O Ato surgiu do desejo de criar um espaço permanente de experimentação cênica. A iniciativa partiu do diretor Felipe André, que reuniu um grupo de atores para realizar leituras dramatizadas mensais na cidade.
O grupo é formado por Carlos Eduardo Ferraz, David Almeida, Felipe André, Guta Menelau, Inês Maia, Kennyo Severa, Lara Mano, Lucas Carvalho, Natali Assunção, Nilo Pedrosa e Raíza Rameh. Eles já realizaram leituras de obras clássicas como “Closer” (Patrick Marber, 1997), “Tartufo” (Molière, 1664), “Esperando Godot” (Samuel Beckett, 1952) e, agora, “Hamlet”.
Serviço:
Hamlet – Leitura Dramatizada pelo ATO Teatro
Onde: Mercado Eufrásio Barbosa - Largo do Varadouro, s/n, Varadouro, Olinda
Quando: nesta sexta-feira (12), às 18h
Informações: @atoteatro
Entrada gratuita, com contribuição espontânea