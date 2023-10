"O Inferno das Repetições": Sidney Rocha lança, no Mepe, seu novo livro

A- A+

O premiado escritor Sidney Rocha lança “O Inferno das Repetições”, seu sexto romance, no próximo dia 10, a partir das 19h. O lançamento será no Museu do Estado de Pernambuco (Mepe).

Neste novo projeto literário, o escritor mantém o tom provocativo que acompanha a sua obra, se posicionando contra o lugar-comum. O livro trata de problemas reais, como a perda da memória, por meio de Omar, seu personagem-narrador atormentado pelo malévolo deus das repetições.



Com 230 páginas, o romance chega aos leitores pelo selo da editora Iluminuras. Em novembro, a obra será lançada na Livraria da Tarde, em São Paulo, com bate-papo com o autor e presenças do editor da Iluminuras, Samuel Leon, e do escritor pernambucano Marcelino Freire.



Serviço:

Lançamento do romance “O Inferno das Repetições” (Iluminuras, 230 páginas)

Nesta terça-feira (10), às 19h, no Museu do Estado de Pernambuco (Mepe)

Entrada gratuita

