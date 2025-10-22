O influenciador Theodoro faz parte do squad de Sabrina Sato na atração "Sua Maravilhosa", no GNT

A- A+

Theodoro chega à televisão com a mesma mistura de leveza e autenticidade que o tornou um fenômeno digital.



Integrante do squad de Sabrina Sato no programa “Sua Maravilhosa”, do GNT, ele participa dos bastidores e das decisões que definem cada surpresa preparada para as convidadas da atração.



“O squad da Sabrina funciona como se a gente estivesse dentro do cérebro dela, ajudando nas decisões e dando um outro ponto de vista nas situações das nossas maravilhosas”, resume.



No programa, Sabrina se disfarça para conhecer mulheres com histórias reais e emocionantes. A função de Theodoro é trazer humor, afeto e reflexão.



“Eu fui para ser eu. Era quase imprimir o Théo das redes sociais, só que para a tevê. Claro, sem perder a essência, sem perder a leveza, porque era justamente esse o meu papel. E foi incrível”, conta ele, que soma quase seis milhões de seguidores apenas no Instagram.



Sintonia

A troca com Sabrina e a equipe aconteceu de forma natural. Desde os encontros iniciais, ele percebeu a sintonia entre o elenco.



“Nas primeiras conversas que tive com Sabrina para bater roteiro, conversar sobre todos os processos, deu para ver que é um programa onde há leveza. A gente entendia o enredo do episódio e tudo fluía automaticamente. Eu acho que as pessoas percebem isso quando assistem”, analisa.



A experiência marcou sua estreia em um grande projeto televisivo. “Quando recebi o convite, visualizei um desafio enorme, porque foge muito do meu lugar comum”, reconhece. E essa passagem do universo digital para a televisão fechada foi acompanhada por um frio na barriga.



“Primeiro, pensei de imediato qual seria o meu lugar no programa. Bom, o meu público é mais de 90% feminino. E minha audiência me ensina, diariamente, como me comunicar”, reflete.



Antes do GNT



Antes de se tornar influenciador, Theodoro acumulou uma década de experiência no varejo de moda feminina – trajetória que, segundo ele, moldou seu olhar sobre o público que hoje o acompanha.



“Vendia roupas para mulheres. Quando fui para a internet, foi aplicando tudo que escutei ao longo de dez anos”, frisa. Essa conexão com as mulheres continua sendo o centro de sua fala, agora ampliada pelo GNT.



“Por mais que eu seja um homem gay, nas redes sociais, falamos sobre temas importantes e relevantes para mulheres. Como o lugar delas na sociedade, o empoderamento feminino e a autoestima. Consigo abordar essas questões nas minhas redes sociais de uma forma gostosa”, defende.

Para Theodoro, o próprio espírito de “Sua Maravilhosa” reflete a mesma proposta de empatia e reconhecimento que ele sustenta nas redes sociais.



“A gente trouxe muita verdade para esse programa”, garante. “É uma forma que a gente encontrou de falar de autoestima e de colocar a mulher em outro lugar. Mas em um lugar que é dela”, aponta.



