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MÚSICSA Após mistério nas redes sociais, O Kannalha lança novo single: "Café PQG" Em nova música, artista baiano aposta no humor, na dança e na identidade do pagodão para inaugurar nova sequência de lançamentos

O Kannalha encontrou uma maneira inusitada de anunciar sua próxima música: transformar um suposto negócio de café em campanha de divulgação.

Após semanas instigando a curiosidade dos seguidores com publicações enigmáticas, o cantor baiano lançou “Café PQG” nesta sexta-feira (16), em todas as plataformas digitais. A faixa de pagodão marca o retorno do artista com material inédito e antecipa os movimentos para o verão.

A sigla que dá nome à canção significa “preto, quente e gostoso” e sintetiza a irreverência que caracteriza o trabalho do músico.

A estratégia começou no início de setembro, quando O Kannalha interrompeu as atividades nas suas redes sociais e, na sequência, passou a alimentar especulações sobre uma possível marca de café.

O desfecho revela que a suposta empreitada era, na verdade, parte do conceito visual e narrativo criado para apresentar a novidade musical.

A campanha foi pensada para estimular a participação dos fãs. A proposta combina brincadeiras, dança e conteúdos compartilháveis, em uma dinâmica que amplia a divulgação da faixa para além dos canais tradicionais.

“Esse lançamento tem a melhor expectativa possível. Antes mesmo do lançamento, a música em si já nos deixa muito animados, né? Estamos ansiosos para ver as pessoas dançando e curtindo. Até porque, quando eu falo de botar uma boa expectativa e falar que estamos felizes antes mesmo de ela ir para a rua, é justamente pelo fato de que a gente vai voltar a fazer um lançamento que há tempo não fazemos: uma música que envolve coreografia, que envolve um tema, com o qual gostamos de brincar e de explorar”, afirma o cantor.

Entre hits, parcerias e novas pautas

O lançamento sucede uma fase de maior alcance nacional para o artista, impulsionada pela música “O Baiano Tem o Molho” – que ganhou grande repercussão ao ser relacionada ao ator Wagner Moura, durante a campanha do filme "O Agente Secreto" ao Oscar 2026 – e pela agenda intensa de Carnaval.

Em maio de 2026, ele também se juntou ao Parangolé e a Igor Kannário em “Mostra Que Cê Sabe”, colaboração que colocou diferentes nomes e trajetórias do pagodão baiano na mesma faixa.

O repertório recente inclui ainda “Mulheres Merecem Respeito”, música que aborda a violência de gênero e reivindica o respeito às mulheres. A iniciativa acrescenta uma dimensão social ao trabalho do cantor e dialoga diretamente com as admiradoras que ele chama de “maridonas”.

Com “Café PQG”, O Kannalha volta a investir em uma apresentação musical que se desdobra em conceito, coreografia e interação digital. A novidade chega às vésperas de duas participações no Rock the Mountain: uma no último fim de semana de outubro e outra no primeiro fim de semana de novembro.

Estreia de novo selo

O single também inaugura a Filtr+, selo criado pela Filtr Music, plataforma de entretenimento ligada ao Grupo Sony Music Brasil.

A iniciativa pretende apoiar artistas em diferentes etapas de suas carreiras, com orientação estratégica, desenvolvimento de conteúdo e acesso às oportunidades da estrutura da plataforma.

A proposta é oferecer suporte para ampliar a presença dos músicos no mercado sem abrir mão das características que definem cada trabalho.

Para O Kannalha, a estreia da marca com “Café PQG” coincide com o início de uma nova rodada de lançamentos e com a preparação para um dos períodos mais movimentados do calendário da música baiana.

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