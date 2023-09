A- A+

NACIONAL "O Lado Bom de Ser Traída": Netflix divulga trailer com cenas picantes de seu novo filme; assista Giovanna Lancellotti e Leandro Lima protagonizam o longa-metragem erótico

A Netflix divulgou, nesta quinta-feira (28), o trailer do filme brasileiro “O Lado Bom de Ser Traída”, que chega à plataforma no dia 25 de outubro. Vivendo o casal protagonista, os atores Giovanna Lancellotti e Leandro Lima aparecem em cenas picantes e com tom de mistério.

“O Lado Bom de Ser Traída” é um romance sensual baseado no livro de sucesso de mesmo nome escrito por Sue Hecker, pseudônimo da escritora brasileira Débora Gimenez. Produzido pela Glaz Entretenimento, o longa-metragem é dirigido por Diego Freitas (“Depois do Universo”) e tem roteiro assinado por Camila Raffanti.

O enredo é centrado em Babi (Giovanna Lancellotti), que tem a vida virada do avesso ao descobrir que foi traída pelo noivo. Ela resolve dar a volta por cima na companhia de Marco (Leandro Lima), um juiz sexy e cheio de segredos. Esse envolvimento, no entanto, pode trazer mais perigos do que ela imaginava.

A trama erótica conta ainda com a ex-BBB Camilla de Lucas em sua estreia na atuação. Completam o elenco nomes como Micael, Bruno Montaleone e Louise D'Tuani.

