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BALLET Clássico "O Lago dos Cisnes" será apresentado pelo Moscow City Ballet no Teatro Guararapes Companhia russa celebra 30 anos e faz apresentação no Recife no próximo dia 23 de maio

O Moscow City Ballet, companhia que segue a tradição da escola russa de balé clássico, fará apresentação no próximo dia 23 de maio, no Teatro Guararapes, com o espetáculo "O Lago dos Cisnes".



A companhia, que celebra trinta anos de trajetória, leva ao palco 36 bailarinos que vão apresentar, em dois atos, uma das mais renomadas peças do balé dramático assinada pelo compositor russo Tchaikovski.





Crédito: Divulgação

Fundado em 1988, o Moscow é criação do coreógrafo russo Victor Smirnov-Golovanov e tem em Ludmila Nerubashenko a direção artística - função que ela exerce desde a morte de Victor, em 2013.









É a terceira vez que a companhia se apresenta no Brasil.

Os ingressos para o espetáculo estão disponíveis no Cecon Tickets, com valores a partir de R$ 110 no site Cecon Tickets.



SERVIÇO

Moscow City Ballet, com "O Lago dos Cisnes"

Quando: Sábado, 23 de maio, às 19h

Onde: Teatro Guararapes (Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda)

Ingressos a partir de R$ 110 no Cecon Tickets

Informações:

*com informações da assessoria de imprensa

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