"O Lírio Branco", 40º álbum da saga Asterix, é lançado na França e no exterior

O 40º álbum das aventuras do irredutível gaulês Astérix, "L'Iris blanc" ("O Lírio Branco", em tradução literal), foi lançado nesta quinta-feira (26), com "mais de cinco milhões de exemplares" disponibilizados em pelo menos 20 línguas.

Seu sucesso, tanto na França como no exterior, é bastante previsível, e as editora Albert René aumentou a tiragem com a chegada de um roteirista de sucesso, Fabcaro, de 50 anos.

O álbum chega às livrarias dois meses antes do Natal, como acontece a cada dois anos.

Para o anterior, "Asterix e o Grifo", de 2021, a editora lançou cinco milhões de exemplares em 17 idiomas. Apenas na França, 1,55 milhão de exemplares foram vendidos nos primeiros dois meses.

O pequeno gaulês de bigode, seu grande amigo Obelix - dotado de uma força sobre-humana - e todos os habitantes da cidade, que resistem continuamente ao invasor romano, fazem parte do DNA francês.

Asterix manteve sucesso com o roteirista anterior, Jean Yves Ferri, menos conhecido do grande público. E a chegada de Fabcaro e seus fiéis seguidores representa uma nova poção mágica.

Admirador declarado dos criadores dos quadrinhos - o roteirista René Goscinny (falecido em 1977) e o cartunista Albert Uderzo (morto em 2020) -, ele conhece de cor o universo dos "irredutíveis gauleses".

Com um enredo simples e eficaz e várias piadas, seu humor agridoce funciona muito bem em "O Lírio Branco".

