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CINEMA Com Paul Dano, "O Mago do Kremlin" traz Jude Law no papel de Vladimir Putin; leia a crítica Filme de Olivier Assayas expõe os bastidores da ascensão política do atual presidente russo

Em meio às tensões internacionais crescentes, “O Mago do Kremlin” - que estreia nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (9) - coloca uma lupa sobre o centro do poder de uma das principais peças do tabuleiro geopolítico global. Protagonizado por Jude Law, no papel de Vladimir Putin, ao lado de Paul Dano, o filme é um retrato da ascensão política do atual presidente da Rússia.

Dirigido pelo francês Olivier Assayas (“Acima das Nuvens”, “Personal Shopper”), o longa-metragem é uma adaptação do livro homônimo escrito pelo romancista e cientista político italiano Giuliano da Empoli. A obra investiga o sistema político russo a partir de Vadim Baranov (Paul Dano), personagem fictício claramente inspirado em Vladislav Surkov, considerado o principal estrategista de comunicação do Kremlin durante anos.

O protagonista é um diretor de teatro e, posteriormente, de televisão. Ele empresta seu talento para contar histórias e cativar o público para construir a imagem pública de Putin a partir de 1999. Ao longo de 2 horas e 32 minutos, o filme tenta desenhar sua trama como um épico político, mas acaba tropeçando em uma narrativa enfadonha e sem aprofundamento emocional.



Conhecido por dramas psicológicos e produções de época, Assayas - que também assina o roteiro - parece não conseguir dar conta da complexidade dos fatos reais que baseiam sua história. A presença de um narrador em primeira pessoa, que traz dados históricos e contextualizações importantes em sua fala, é uma demonstração de que o diretor não sabe muito bem o que fazer com o volume de informações que tem em mãos, o que o faz optar por uma solução das mais óbvias.

Carregado de tensão, o longa toca em temas importantes e que dialogam com realidades políticas diversas, focando na manipulação da opinião pública como forma de manter vivo um governo populista e reacionário. No entanto, a obra perde força por não delimitar bem o caminho narrativo a ser seguido, oscilando entre a reconstrução histórica, o suspense político e o drama pessoal, sem conseguir tirar o melhor dos dois gêneros.

O que salva “O Mago do Kremlin” é o conjunto de atuações bem desenhadas pelo elenco. Jude Law é impecável ao mimetizar Vladimir Putin em todos os seus trejeitos, preservando o ar enigmático que acompanha o ex-oficial da KGB. Paul Dano, por sua vez, consegue brilhar mesmo com um personagem cuja construção no roteiro fica aquém de seu potencial como ator.

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