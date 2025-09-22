"O Mais Curto Corte": escritora lança coletânea poética nesta segunda-feira (22)
Sonia Marques tem escrita marca pela linguagem concisa, inspirada no minimalismo
“O Mais Curto Corte” é o título do novo livro da professora, escritora e tradutora Sonia Marques. A coletânea poética ganha pré-lançamento nesta segunda-feira (22), às 16h, no auditório da Associação dos Docentes da UFPE (Adufepe), na Cidade Universitária.
A proposta da obra é explorar a profundidade das emoções através de uma linguagem concisa e impactante. Inspirada pelo minimalismo, a autora busca a essência da expressão poética, depurando ao máximo cada verso para alcançar a máxima eficácia.
Essa busca por precisão está expressa no título do livro, que associa os cortes da faca a outras formas de intervenção. Publicada pela Oxalá Editora, a coletânea conta com 92 páginas e prefácio assinado por Luciano Caetano da Rosa.
Sonia Marques é professora aposentada do Departamento de Arquitetura da UFPE. Ela também é autora de outras coletâneas poéticas, como “Onde todo tempo é breve”, “Fugas” e “Viagens”, e do romance “Amoveras”.
*Com informações da assessoria de imprensa.