Seg, 22 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda22/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
LITERATURA

"O Mais Curto Corte": escritora lança coletânea poética nesta segunda-feira (22)

Sonia Marques tem escrita marca pela linguagem concisa, inspirada no minimalismo

Reportar Erro
Sonia Marques é professora, escritora e tradutoraSonia Marques é professora, escritora e tradutora - Foto: Divulgação

“O Mais Curto Corte” é o título do novo livro da professora, escritora e tradutora Sonia Marques. A coletânea poética ganha pré-lançamento nesta segunda-feira (22), às 16h, no auditório da Associação dos Docentes da UFPE (Adufepe), na Cidade Universitária.

A proposta da obra é explorar a profundidade das emoções através de uma linguagem concisa e impactante. Inspirada pelo minimalismo, a autora busca a essência da expressão poética, depurando ao máximo cada verso para alcançar a máxima eficácia.

Essa busca por precisão está expressa no título do livro, que associa os cortes da faca a outras formas de intervenção. Publicada pela Oxalá Editora, a coletânea conta com 92 páginas e prefácio assinado por Luciano Caetano da Rosa.
 

Leia também

• Escritora Zoe X, conhecida pelo dark romance, confirma presença na Bienal do Livro de Pernambuco

• Livro sobre Campeonato de Futebol de Praia em Olinda nas décadas de 70 a 90 é lançado neste sábado

• Autora ajuda a encontrar mandante da morte do irmão na Itália ao escrever livro sobre o crime

Sonia Marques é professora aposentada do Departamento de Arquitetura da UFPE. Ela também é autora de outras coletâneas poéticas, como “Onde todo tempo é breve”, “Fugas” e “Viagens”, e do romance “Amoveras”.

*Com informações da assessoria de imprensa.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter