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filme 'O Mandaloriano e Grogu' lidera bilheteria nos EUA, mas tem pior estreia da franquia Star Wars Longa estrelado por Pedro Pascal arrecadou, até o momento, US$ 82 milhões no feriadão do Memorial Day (25), com estimativa de chegar a US$ 102 milhões até segunda-feira

Primeiro longa da franquia Star Wars a ser lançado no cinema em sete anos, "O Mandaloriano e Grogu" teve uma estreia com sabor agridoce para os fãs. No feriadão do Memorial Day (celebrado na última segunda-feira de maio, em 2026 no dia 25), o filme estrelado por Pedro Pascal lidera a bilheteria americana e arrecadou, até o momento, US$ 82 milhões, com estimativa de chegar a US$ 102 milhões até segunda-feira.

As previsões, no entanto, colocam o longa derivado da série "The Mandalorian", do Disney +, atrás de "Solo: Uma história Star Wars" (2018), considerado oficialmente o primeiro filme da franquia a dar prejuízo, e que arrecadou US$ 84 milhões no fim de semana de estreia em 2018, e US$ 103 milhões contando o feriado do Memorial Day (sem correção pela inflação). Caso as estimativas se confirmem, será a pior de Star Wars desde que a Disney comprou a franquia, em 2012.

As comparações com o spin-off que conta a história de Han Solo são amenizadas pelo contexto dos lançamentos. "Solo: Uma história Star Wars" teve um orçamento muito maior do que "O Mandaloriano e Grogu" — quase US$ 300 milhões contra US$ 165 milhões — e teve uma arrecadação total de US$ 392 milhões mundialmente. O filme de 2018 também foi afetado, desde a estreia, por críticas negativas e uma recepção negativa do público, e, ao que parece, o mesmo não acontecerá com o novo longa, que terá sua viabilidade comercial testada a partir do segundo fim de semana em cartaz.



No longa, Pedro Pascal interpreta Din Djarin, um guerreiro mandaloriano solitário que aceita proteger Grogu, uma criatura misteriosa da mesma espécie de Yoda e alvo de diferentes grupos espalhados pela galáxia.

"O Mandaloriano e Grogu" é o primeiro filme da franquia lançado nos cinemas desde "A ascensão Skywalker" de 2019, último dos nove capítulos da saga Skywalker, que arrecadou US$ 1 bilhão mundialmente. Como a Lucasfilm passou anos sem lançar um novo filme, a Disney voltou sua atenção para o streaming com séries focadas no universo Star Wars, como "Andor", "O livro de Boba Fett", "Ahsoka" e a própria "The Mandalorian". No ano que vem está prevista a estreia de "Star Wars: Starfighter", dirigida por Shawn Levy e estrelada por Ryan Gosling, que será ambientado cerca de cinco anos após os eventos de "A ascensão Skywalker".

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