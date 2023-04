"O Menino Maluquinho": animação ganha novos episódios na Netflix

A- A+

“O Menino Maluquinho”, série animada baseada na obra de Ziraldo, ganha uma segunda temporada. Os novos episódios da produção brasileira chegam à Netflix nesta quinta-feira (6).

Nos primeiros episódios, Maluquinho viu sua vida mudar completamente. Seus pais se divorciaram e se mudaram, junto com ele, para uma nova cidade. Os episódios inéditos trazem novas histórias sobre a liberdade de poder ser criança, além de celebrarem a cultura identitária brasileira.

A série é uma produção da Chatrone para a Netflix, sendo a primeira animação nacional para o público da plataforma. O trabalho conta com adaptação de Carina Schulze e Arnaldo Branco, direção de Beto Gomez e Michele Massagli, direção de arte de Beta Kruger e Walkir Fernandes e direção de animação de Fits. Gustavo Suzuki é o roteirista-chefe.



Confira a sinopse na nova temporada:

Maluquinho vê o mundo ao seu redor como um trampolim para um bilhão de novas aventuras e nos puxa para ver tudo através de seus olhos. À medida que nos deparamos com todas as incríveis possibilidades que a vida tem a oferecer, somos inevitavelmente levados a questionar elementos ultrapassados do status quo - tornando assim o Maluquinho um agente de mudanças positivas.

Veja também

CELEBRIDADES Em meio a polêmica, Virginia Fonseca faz naturalização facial; entenda procedimento