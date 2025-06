"O mercador de Veneza", com Dan Stulbach, em cartaz na Caixa Cultural Recife, em julho

A- A+

O espetáculo "O Mercador de Veneza", nova montagem de um dos mais famosos textos do dramaturgo inglês William Shakespeare (1564-1616), entra em curta temporada na Caixa Cultural Recife, de 24 de julho a 2 de agosto.



Com direção de Daniela Stirbulov, a peça traz como protagonista o ator Dan Stulbach, no papel do agiota judeu Shylock. As apresentações acontecem de quinta a sábado, sempre às 20h, com patrocínio da Caixa e do Governo Federal.

Sobre o espetáculo

Mergulhando em temas como preconceito e intolerância a estrangeiros, a peça é uma reflexão sobre as transformações nas relações humanas e tensões sociais que transcendem séculos.



“Estar à frente da direção me possibilitou criar um universo contemporâneo. A história, escrita no contexto do capitalismo emergente do século XVI, foi transportada para os anos 1990 — década marcada pela aceleração da globalização e pelo surgimento de uma nova ordem mundial”, afirma Stirbulov.

Para criar o cenário, no centro do palco, uma estrutura acrílica transparente elevada cria um tablado para os atores. No alto, um painel circular de led desenha palavras e frases ligadas à ação. Há um operador de câmera captando imagens em tempo real, também projetadas no painel. A música é executada ao vivo por uma baterista no palco.

A montagem estreia em Recife, após temporada de sucesso na Caixa Cultural do Rio de Janeiro. A adaptação transporta a trama da Itália do século XVI para um cenário contemporâneo.



Questões como antissemitismo, preconceito racial e guerras motivadas pelo lucro e pelo capital tornam-se ainda mais relevantes na narrativa. Nesta versão, Shylock assume o papel de protagonista e a história é contada a partir de sua perspectiva.

A trama acompanha Antônio, um mercador que contrai uma dívida com Shylock para ajudar seu amigo Bassânio. Como garantia, Antônio oferece uma libra de sua própria carne. O não pagamento da dívida leva a um julgamento dramático, trazendo à tona temas como justiça e preconceito.

“Lidar com os desafios shakesperianos é abrir espaço para o risco, para o confronto com o que somos — e com o que podemos ser”, reflete a diretora Daniela Stirbulov.



“Vilões e heróis se confundem nas máscaras sociais. A obra, atravessada por tensões religiosas e preconceitos, nos confronta com questões sobre intolerância, identidade e justiça, tão atuais quanto no tempo em que foi escrita”, completa.

SERVIÇO:

"O mercador de Veneza"

Onde: Caixa Cultural Recife – Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife.

Quando: de 24 de julho a 02 de agosto de 2025 (quinta-feira a sábado), às 20h.

Ingressos: R$ 30,00 (inteira) R$ 15,00 (meia-entrada para clientes CAIXA e casos previstos em lei)

Classificação Indicativa: Não recomendado para menores de 12 anos

Informações: (81) 3425-1915 | @caixaculturalrecife

Acesso para pessoas com deficiência

