TEATRO "O Mercador de Veneza", com Dan Stulbach, entra em cartaz na Caixa Cultural Recife Com o ator Dan Stulbach como protagonista, uma das peças mais emblemáticas de Shakespeare ganha montagem com ambientação contemporânea

Após temporada de estreia, no Rio de Janeiro (RJ), chega ao Recife, para duas semanas em cartaz, a peça “O Mercador de Veneza”, do dramaturgo inglês William Shakespeare, em montagem que traz o ator Dan Stulbach como protagonista, no papel do agiota judeu Shylock.



O espetáculo cumprirá temporada na Caixa Cultural Recife, Bairro do Recife, com sessões de hoje a sábado (26) - ingressos esgotados - e nos dias 31/07 (quinta), 01/08 (sexta) e 02/08 (sábado).



As vendas para as sessões da próxima semana começam ao meio-dia desta sexta (25), no Sympla, com ingressos a partir de R$ 15.

“O Mercador de Veneza”

Um dos textos mais emblemáticos de Shakespeare, “O Mercador de Veneza” - escrito em 1596 e encenado pela primeira vez em 1602 - ganha, desta vez, montagem dirigida por Daniela Stirbulov.



Dan Stulbach e mais onze atores trazem ao palco a história do mercador Antônio, que contrai um empréstimo com o agiota judeu Shylock, para ajudar o amigo Bassânio a ir até Belmont, conquistar e casar com a rica herdeira Pórcia.



Ao não quitar a dívida, e cobrado por Shylock, Antônio acaba submetido a um julgamento que pode lhe custar a vida, já que colocou como garantia uma libra da sua própria carne como pagamento.



Na trama, questões atemporais vêm à tona, como intolerância religiosa e contra estrangeiros, o poder do dinheiro, vingança, justiça, violência. “Essa é uma das [peças] mais polêmicas [de Shakespeare], porque ela trata de modo muito direto a questão das minorias, do preconceito com o diferente. Então, infelizmente, isso é um assunto muito atual e que permanece polêmico, permanece forte”, diz Dan Stulbach, em entrevista à Folha de Pernambuco.



Contemporâneo

A nova montagem ganhou adaptação de Bruno Cavalcanti, ambientando a trama em um contexto contemporâneo. Enquanto a versão original se passa na Itália do século 16, a nova foi transportada para os anos 1990 e tem como cenário a Bolsa de Valores.



Os conflitos éticos e sociais, as tensões nas relações humanas presentes no texto original continuam, mas ganham mais proximidade com os tempos de hoje. “Essa contemporaneidade já existiria só do texto ser montado como ele é. Mas, eu acho que coube a Dani frisar, reforçar alguns pontos, assim como tirar alguns pontos. Você equaliza para o mundo de hoje, para o tempo de hoje, para as discussões que você quer que se sobressaiam”, ressalta Dan.



Na peça, há elementos cênicos que trazem ainda mais a peça a esse tempo, como um painel circular de LED que exibe palavras e frases relacionadas à peça, remetendo à Bolsa de Valores; uma câmera captando imagens em tempo real; e a trilha sendo executada ao vivo por uma baterista no palco.



Shylock

Nesta montagem, a trama se desenrola a partir da perspectiva de Shylock, o agiota judeu interpretado por Dan Stulbach, e que já foi vivido por nomes como Al Pacino - no cinema e na Broadway - e Pedro Paulo Rangel.



Shylock é um personagem controverso, cujo entendimento sobre ele pode trafegar entre a vítima e o vilão. Ao mesmo tempo que é um credor implacável e vingativo, sofre preconceito por sua identidade judaica em um mundo que o marginaliza.



“Eu queria um personagem que fosse absolutamente humano, no sentido de ter defeitos claros. Eu mostro claramente os seus defeitos e qualidades”, diz Dan. “Eu não quero reduzir a nada, até porque a peça luta contra a caricatura. O preconceito vem da caricatura. É isso que eu não quero. Eu quero que a gente fale que todos nós somos múltiplos, erramos e somos contraditórios e mudamos ao longo da vida”, conclui.

SERVIÇO

“O Mercador de Veneza”

Quando: 24, 25 e 26 de julho (ingressos esgotados) / 31 de julho, 1º e 2 de agosto, sempre às 20h

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife - Recife-PE

Ingressos: a partir de R$ 15, à venda no Sympla, a partir do meio-dia desta sexta (25), para as sessões dos dias 31/7, 1º/8 e 2/8

Informações: (81) 3323-6588 / (81) 3323-6590 / site da Caixa Cultural / @caixaculturalrecife

