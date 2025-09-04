A- A+

CINEMA "O Morro dos Ventos Uivantes" ganha trailer e enfrenta críticas por embranquecimento de personagem O ator australiano Jacob Elordi foi escolhido para viver Heathcliff, que é descrito no livro como um homem "de pele escura"

“O Morro dos Ventos Uivantes”, nova adaptação cinematográfica do único romance de Emily Brontë, ganhou seu primeiro trailer. O filme promete uma abordagem sensual do clássico literário, mas já esbarra em uma polêmica.

Com direção de Emerald Fennell (“Bela Vingança”, “Saltburn”), o longa-metragem é estrelado por Margot Robbie e Jacob Elordi. A escalação do ator australiano como Heathcliff foi alvo de críticas, por causa do embranquecimento do personagem.

No livro, não fica explícita qual é a etnia do protagonista. No entanto, há a menção em um trecho de que ele “tem aspecto de cigano de pele escura”, o que não condiz com a aparência de Elordi.



Lançado em 1847, “O Morro dos Ventos Uivantes” narra uma trágica história de amor e obsessão que atravessa gerações. Irmãos adotivos, Heathcliff e Catherine Earnshaw desenvolvem uma paixão, mas a impossibilidade de viver essa relação transforma o rapaz em um homem rancoroso.

Hong Chau, Shazad Latif, Alison Oliver, Martin Clunes e Ewan Mitchell completam o elenco, com roteiro assinado pela própria Emerald Fennel. A produção está prevista para chegar aos cinemas brasileiros em 12 de fevereiro de 2026.

Veja também