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APOCALIPSE? O mundo vai acabar? Entenda por que o apocalipse fascina a humanidade e inspira filmes e livros Duas previsões de colapso global movimentam as redes neste mês; especialistas explicam por que histórias de catástrofes nunca saem de moda

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Anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar hoje. Pois é, mais uma vez essa conversa mole. Mas calma. Se o leitor está aí numa boa, com os olhos tranquilamente colados à tela — e pensa em depois seguir adiante, dando scroll nos feeds, rumando para o trabalho, indo à feira ou passeando com seu cão pelo bairro —, pode manter os planos.

Ao que tudo indica, o apocalipse ficará, mais uma vez, para outra ocasião. Até lá, porém, um sem-número de histórias (na TV, nos cinemas, na literatura...) continuará lançando pelos ares o globo terrestre. Não tem jeito. Se o mundo insiste em não parar de girar, a imaginação humana, cabum!, faz o serviço.

A previsão catastrófica, desta vez, surgiu a partir de uma mistura de fatos desconexos. Coisa sem fundamento — e que, justamente por isso, inspira algazarra e pavor em redes sociais. Para início de conspiração, veio um anúncio do governo americano sobre um teste do sistema de alertas de emergência no país, marcado para este 17 de novembro.

Na sequência à divulgação da medida, no fim de outubro, houve quem resgatasse na internet uma cena antiga de “Os Simpsons” em que a cidade fictícia de Springfield enfrenta um apagão após um incêndio numa usina nuclear. E não para aí.

Por coincidência, mais ou menos no mesmo período, o Reino Unido orientou cidadãos a montarem kits de emergência para proteção pessoal diante de possíveis crises. A medida preventiva também foi propagada pela Defesa Civil do Brasil. O resultado? Uma profecia de colapso mundial que poderia durar até 90 dias — sem internet, sem luz.



Apocalipse, logo existo

E pensar que, quatro dias antes, a Humanidade já havia escapado de outra sentença. Sim, em 1960, a respeitada revista Science publicou um artigo cujo título não deixava margem para dúvidas: “Dia do Juízo Final: sexta-feira, 13 de novembro de 2026.” Assinado pelo cientista Heinz von Foerster e dois de seus colaboradores, o estudo projetava que, mantido o ritmo de crescimento populacional registrado nos dois milênios anteriores, o número de habitantes da Terra se aproximaria do infinito naquela data. Em 7 de janeiro de 1961, o jornal O Globo dedicou um espaço de destaque para o assunto: “Esperado o fim do mundo”, dizia a manchete. Cadê?

"Não acho que o que nos atrai seja a ideia de um fim definitivo, mas sim o fato de que um apocalipse parece confirmar a nossa própria importância", analisa o historiador Alan MacEachern, professor da Universidade de Western Ontario, no Canadá, que escreveu sobre a antiga pesquisa no site The Conversation, no fim de setembro.

"Muitos de nós presumimos que somos tão importantes, seja como indivíduos, seja como integrantes de um povo ou de uma nação, que é claro que estaremos presentes no fim dos tempos e talvez até contribuamos para provocá-lo".



A conclusão do pesquisador é que o estudo de 1960 já foi concebido como “exemplo notável de como combinar ciência rigorosa e recursos de encenação para produzir um efeito impressionante”. Mais do que anunciar um desastre, tratava-se de chamar a atenção para um problema real — o crescimento populacional — por meio de uma afirmação extraordinária. Está aí um artifício que, na ficção, alimenta tramas sobre o que causa medo a qualquer sujeito.



Não faltam exemplos. Em “A guerra dos mundos”, romance publicado por H. G. Wells em 1898, a Humanidade se vê diante de uma invasão marciana. Quase um século depois, Bruce Willis precisou salvar a Terra de um asteroide no filme “Armageddon” (1998).

Já em “Melancolia” (2011), de Lars von Trier, o choque entre dois planetas não deixa margem para um final feliz. Mais recentemente, a série “ The last of us” — adaptação do videogame homônimo e com terceira temporada prevista para 2027 na HBO — pôs os continentes sob uma infecção fúngica violenta. Em “ Black mirror”, as explosões são mais sutis, mas não menos perigosas: na série da Netflix com oitava temporada em produção, a tecnologia, o controle e a vigilância bastam para provocar pesadelos bastante familiares.

"Esta persistência das crenças de um fim de mundo e a expectativa de catástrofes estão enraizadas na psicologia social: quando percebemos nosso mundo como ameaçador e perigoso, depositamos esperanças em desfechos radicais, seja numa destruição total, numa suposta renovação do mundo, seja numa libertação milagrosa", ressalta Paulo Augusto de Souza Nogueira, professor de Teologia e da pós-graduação em Ciências da Religião da PUC-Campinas, que lembra que “apocalipse”, do grego, significa originalmente “revelação”.

Esperança equilibrista

Nos antigos textos religiosos, “apocalipse” era a ação de desvelar os segredos do mundo e denunciar podres poderes. Com o passar dos séculos, as imagens de cataclismos — já presentes nas descrições do juízo divino, segundo a narrativa bíblica — ganharam protagonismo. Destruir, nesses relatos, também podia significar “abrir caminho para uma nova ordem”. Cada época atualizou esse imaginário de acordo com seus próprios temores.



Na produção cultural contemporânea, não é diferente. A década de 2010 assistiu, não à toa, a uma febre de distopias juvenis — de “ Jogos vorazes” (2012) a “Divergente” (2014) e “Maze Runner: correr ou morrer” (2014) —, em período marcado por crises econômicas, insatisfação política e movimentos de contestação como o Occupy Wall Street, nos Estados Unidos, a Primavera Árabe e as Jornadas de Junho, no Brasil. De lá para cá, o filão ganhou tintas fortes em produções como “ Round 6” (2021-2025), “3%” (2016-2020) e “O poço” (2019), nas quais a desigualdade e a violência se transformam em gincana espetacular.



Para o pesquisador Felipe Benício, autor do livro “O neodistópico: metamorfoses da distopia no século XXI”, o sucesso comercial dessas obras alimenta o que a escritora indiana Vandana Singh chama de “pornografia distópica”.

São narrativas que exploram a opressão e a brutalidade como atrações de entretenimento, sem grande preocupação com suas implicações políticas. Na contramão dessa tendência, Benício identifica um movimento que define como “neodistópico”, no qual a crítica às estruturas sociais se combina com possibilidades de resistência. Nessas histórias, o fim dos tempos não precisa vir acompanhado de meteoros ou explosões. O que está em jogo é a exposição de estruturas de poder que a ficção ajuda a desmascarar — e a possibilidade de combatê-las. É o caso de obras como o livro “Os testamentos”, de Margaret Atwood, e o filme brasileiro “O último azul” (2025), de Gabriel Mascaro. Ou mesmo de “Mad Max: estrada da fúria” (2015), com sua heroína rebelde.

" Uma característica das ficções distópicas e neodistópicas, geralmente menosprezada por parte do público, é justamente a construção de uma contranarrativa, que se opõe aos mecanismos do poder totalitário", sublinha.

"Pode até soar estranho falar em utopia e esperança como conceitos associados à distopia. Mas basta um olhar mais atento para identificar que esses são ingredientes essenciais de um enredo distópico, haja visto que o conflito central da narrativa surge justamente quando alguém, ou algum grupo, decide se rebelar contra o poder opressor. Talvez o fascínio não esteja exatamente nas ruínas, mas naquilo que pode ser feito para evitar as ruínas ou para construir um novo mundo a partir delas".

Fim, eterno fim

O mundo, a rigor, está sempre acabando. Não necessariamente num estouro de proporções cinematográficas, com prédios desabando ou multidões em fuga. Repare só: às vezes os destroços já estão instalados na rotina, sem que ninguém se dê conta disso. É o que acontece nos livros da escritora Ana Paula Maia, criadora de Edgar Wilson, personagem que ganha o pão recolhendo carcaças de animais pelas estradas de um Brasil brutalizado. Protagonista da chamada Trilogia do Fim, composta pelos livros “Enterre seus mortos”, “De cada quinhentos uma alma” e “Búfalos selvagens”, o sujeito sombrio convive tão de perto com a morte que até o horror já não parece algo perturbador. Está aí, por que não?, uma forma de apocalipse.

"Tudo está ruindo todo o tempo. A vida segue se esvaindo continuamente. Costumamos temer um fim coletivo da Humanidade, ignorando nossa finitude individual", observa Ana Paula.

"O fim, hoje, parece estar próximo porque vivemos um momento de profunda crise em todos os setores. Mas o que não é percebido é que o fim acontece todos os dias. Aqui, neste mundo, já vivemos um colapso diário. Esforçamo-nos para atravessar a existência num mundo cujas belezas naturais também podem ferir: o espinho de uma rosa, uma chuva intensa... Se olharmos um pouco mais de perto, conseguimos perceber que o mundo é hostil a todo momento".

‘Reset’ geral

Se tudo está constantemente esfacelado, por que insistimos — homens e mulheres, crianças e idosos — na imagem de uma hecatombe definitiva? Para o futurista americano Neil Redding, que participa na próxima quinta-feira do evento Voices 2026, no Rio de Janeiro, há uma espécie de comodismo em tal obsessão: fabular uma “catástrofe inevitável” nos dispensa da responsabilidade de agir sobre problemas reais, muito mais complexos.

"Somos muito melhores em imaginar finais dramáticos do que em conceber os futuros prósperos que realmente desejamos", avalia Redding. "O futuro não é algo que simplesmente nos acontece numa data prevista por alguém na internet. É aquilo que decidimos nos próximos seis a 18 meses, em nossas empresas, em nossas comunidades e em nossas próprias vidas. O futuro não é previsto. É decidido".



Para a pesquisadora Ellen Maria Martins de Vasconcellos, autora da tese “Sobreviver nas catástrofes: uma análise literária contemporânea”, defendida pela Universidade de São Paulo, há um “desejo de recomeço” por trás do fascínio pelo apocalipse caricato. Como se fosse possível apertar um botão, apagar os erros e partir do zero. Um reset geral. A ficção pós-apocalíptica, afinal, frequentemente transforma a destruição numa oportunidade de reorganizar a vida em sociedade.

"Às vezes parece mais fácil imaginar a Humanidade tentando sobreviver num mundo devastado, sem água, sem governo ou submetido a regimes totalitários, do que imaginar uma transformação das estruturas que nos trouxeram até aqui, nesse espaço-tempo bastante assustador e que já vem gerando ansiedade climática", analisa Ellen. "É mais fácil imaginar o que faremos depois da catástrofe do que pensar em como poderíamos agir agora para alterar o curso das coisas".



Mas essa fantasia de começar tudo do zero esbarra numa dificuldade: nem mesmo o apocalipse é capaz de apagar a História. Em parte da literatura brasileira contemporânea, aliás, o fim do mundo não inaugura necessariamente um futuro diferente. Pode ser, ao contrário, a repetição de um passado marcado pela violência, pela exploração e pelas desigualdades.



Está aí uma especificidade da produção nacional atual, como aponta André Cabral de Almeida Cardoso, professor de Letras da Universidade Federal Fluminense. Segundo o pesquisador, enquanto parte da tradição anglófona vislumbra o apocalipse como chance de “reconstruir” a civilização, a ficção brasileira frequentemente apresenta um país incapaz de escapar das próprias origens.

O fim, a rigor, é um retrocesso. Exemplo: no romance “O riso dos ratos”, de Joca Reiners Terron, o colapso faz a História correr de trás para a frente, da modernidade ao início do tráfico de africanos escravizados. Já em “Desta terra nada vai sobrar, a não ser o vento que sopra sobre ela”, de Ignácio de Loyola Brandão, a desintegração do território brasileiro conduz o protagonista a um encontro com Pedro Álvares Cabral.

"O fim surge como a culminação de um desenvolvimento histórico marcado pela desigualdade e pela espoliação, ou seja, o fim revela de forma mais aguda o que já existia desde o princípio. A memória, portanto, ocupa uma posição central na ficção apocalíptica brasileira. Em muitos casos, o fim se confunde com a origem", afirma Cardoso. "Se pararmos para pensar, vivemos numa sociedade pós-apocalíptica, uma vez que ela surgiu como resultado do fim de vários outros mundos que existiam aqui antes".

Temáticas ambientais

E nada disso fica estacionado no passado. Para populações atingidas por secas prolongadas, enchentes, contaminação ambiental e exploração predatória de recursos naturais, a catástrofe pode se estender por décadas. Ellen recorre ao conceito de “violência lenta”, do escritor e crítico literário Rob Nixon, para explicar esses processos de destruição gradual. Na ficção contemporânea, o colapso do meio ambiente deu origem até a uma vertente própria, a cli-fi (climate fiction), presente em obras como o livro “A extinção das abelhas”, de Natália Borges Polesso.

Ao acompanhar de perto personagens, famílias ou comunidades, a literatura dá rosto a tragédias que, vistas de longe, se resumem a números ou imagens de destruição. Sob uma lupa, o apocalipse está longe de ser o retrato de uma paisagem em chamas.

"A literatura acompanha algumas vidas e, por meio delas, nos permite compreender a dimensão de uma situação coletiva", enfatiza Ellen. "Ela nos aproxima de uma catástrofe que poderia parecer distante e nos faz compreender que, para quem está vivendo aquela situação, o fim do mundo não é uma hipótese, mas uma experiência concreta, cotidiana".

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