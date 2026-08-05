O musical "La La Land'' volta aos cinemas do Brasilem comemoração aos dez anos de estreia
Filme estrelado por Emma Stone e Ryan Gosling é famoso por sua trilha sonora
O retorno de ''La La Land: Cantando Estações'' aos cinemas brasileiros tem data marcada. A distribuidora Paris Filmes confirmou, na última terça-feira (4), que o relançamento do musical, estrelado por Emma Stone e Ryan Gosling, chega no Brasil dia 20 de agosto, em comemoração aos dez anos de estreia do filme.
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Em 31 de agosto de 2016, ''La La Land'' estreou na abertura da 73ª edição do Festival Internacional de Cinema de Veneza, na Itália. Esse foi o pontapé inicial da campanha de grande sucesso internacional e premiações do longa-metragem, sendo concluída no Oscar 2017, com 14 indicações, seis estatuetas e uma das maiores gafes da cerimônia - vencendo (brevemente) por engano na categoria de Melhor Filme.
A primeira vez
No Brasil, a estreia do musical dirigido por Damien Chazelle (''Whiplash''), aconteceu somente em janeiro de 2017. A principal mudança do lançamento nacional era a troca do título original (''La La Land'') por ''La La Land: Cantando Estações'', uma adaptação relacionada ao enredo do filme que utiliza as quatro estações do ano como elementos da narrativa.
Vale a pena assistir?
Para quem deseja reviver o romance entre Mia (Stone) e Sebastian (Gosling), a nostalgia dos musicais tradicionais de Hollywood e, principalmente, ouvir a clássica trilha sonora de ''La La Land'', composta por Justin Hurwitz, provavelmente, a resposta seja sim.
Ainda assim, a escolha de assistir o filme na grande telona deve levar em conta as marcantes cenas musicais idealizadas por Chazelle e pelo diretor de fotografia Linus Sandgren. Todas foram gravadas em planos-sequência, exigindo um foco intenso de Emma Stone e Ryan Gosling que, há dez anos, não haviam alcançado o patamar ocupado por eles, hoje, no cinema mundial.
A volta de ''La La Land: Cantando Estações'' aos cinemas brasileiros é uma celebração e ''um brinde aos tolos que sonham por mais loucos que pareçam'', como canta Mia em ''Audition''.
Confira o trailer: