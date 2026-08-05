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CINEMA O musical "La La Land'' volta aos cinemas do Brasilem comemoração aos dez anos de estreia Filme estrelado por Emma Stone e Ryan Gosling é famoso por sua trilha sonora

O retorno de ''La La Land: Cantando Estações'' aos cinemas brasileiros tem data marcada. A distribuidora Paris Filmes confirmou, na última terça-feira (4), que o relançamento do musical, estrelado por Emma Stone e Ryan Gosling, chega no Brasil dia 20 de agosto, em comemoração aos dez anos de estreia do filme.

Em 31 de agosto de 2016, ''La La Land'' estreou na abertura da 73ª edição do Festival Internacional de Cinema de Veneza, na Itália. Esse foi o pontapé inicial da campanha de grande sucesso internacional e premiações do longa-metragem, sendo concluída no Oscar 2017, com 14 indicações, seis estatuetas e uma das maiores gafes da cerimônia - vencendo (brevemente) por engano na categoria de Melhor Filme.

A primeira vez

No Brasil, a estreia do musical dirigido por Damien Chazelle (''Whiplash''), aconteceu somente em janeiro de 2017. A principal mudança do lançamento nacional era a troca do título original (''La La Land'') por ''La La Land: Cantando Estações'', uma adaptação relacionada ao enredo do filme que utiliza as quatro estações do ano como elementos da narrativa.

Vale a pena assistir?

Para quem deseja reviver o romance entre Mia (Stone) e Sebastian (Gosling), a nostalgia dos musicais tradicionais de Hollywood e, principalmente, ouvir a clássica trilha sonora de ''La La Land'', composta por Justin Hurwitz, provavelmente, a resposta seja sim.

Ainda assim, a escolha de assistir o filme na grande telona deve levar em conta as marcantes cenas musicais idealizadas por Chazelle e pelo diretor de fotografia Linus Sandgren. Todas foram gravadas em planos-sequência, exigindo um foco intenso de Emma Stone e Ryan Gosling que, há dez anos, não haviam alcançado o patamar ocupado por eles, hoje, no cinema mundial.

A volta de ''La La Land: Cantando Estações'' aos cinemas brasileiros é uma celebração e ''um brinde aos tolos que sonham por mais loucos que pareçam'', como canta Mia em ''Audition''.



Confira o trailer:

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