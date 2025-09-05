A- A+

CELEBRIDADES O musical secreto de David Bowie: notas revelam projeto deixado pelo artista antes de morrer Batizado de The Spectator, a obra nunca concluída foi inspirada na Londres do século XVIII e agora integra o acervo do Museu V&A

Quando David Bowie morreu, em janeiro de 2016, o último presente ao público foi o álbum Blackstar, obra marcada pelo diagnóstico de câncer e pela reflexão sobre a finitude. Mas, em paralelo, o artista trabalhava em outro projeto que permanecia em segredo: um musical ambientado na Londres do século XVIII.

Chamado de The Spectator, a produção nunca foi concluída e era desconhecida até mesmo por seus colaboradores mais próximos. As anotações de Bowie foram encontradas trancadas em seu escritório, em Nova York, e agora passam a integrar o acervo do Museu Victoria & Albert (V&A), em Londres.

Compartilhadas pela primeira vez com a BBC, as notas revelam o fascínio do músico pelo jornalismo satírico e pela efervescência cultural da capital inglesa do período, além de histórias de gangues criminosas e do ladrão "Honest" Jack Sheppard.





Anotações preservadas

O material inclui dezenas de post-its que Bowie pregava nas paredes, com ideias de enredos e subtramas, além de um caderno inteiro dedicado ao periódico The Spectator, que circulou entre 1711 e 1712. O artista resumiu artigos, atribuiu notas de 0 a 10 e destacou passagens que poderiam inspirar cenas musicais.

Em um dos apontamentos, Bowie elogiou uma fábula sobre duas irmãs — uma bela e arrogante e a outra simples, mas gentil —, considerando-a “uma boa subtrama”. Em outro, se divertiu com relatos de personagens excêntricos da época, como um homem que imitava com perfeição sons de animais e instrumentos musicais.

Ambição para o teatro

A descoberta confirma uma antiga aspiração do artista. Em entrevista à BBC em 2002, Bowie já dizia que gostaria de escrever para teatro e que sonhava com uma plateia ampla para seus projetos.

As notas do The Spectator, junto de outros 90 mil itens do acervo do artista, estarão disponíveis para fãs e estudiosos a partir de 13 de setembro, com a abertura do David Bowie Centre for the Study of Performing Arts, no V&A East Storehouse, em Hackney Wick, Londres.

— Londres do século XVIII era uma cidade vibrante, diversa, com uma mídia impressa efervescente que comentava as loucuras e modas da época — afirma o professor Bob Harris, da Universidade de Oxford, explicando o que pode ter atraído Bowie para aquele universo.

