BBB 25 O novo líder do BBB 25, João Gabriel, anuncia quem deve colocar no Paredão; entenda João Gabriel vence disputa envolvendo lançamento de sanduíches e adianta quem deve colocar na berlinda durante formação do paredão

O goiano João Gabriel venceu a primeira prova do líder individual do BBB 25 na noite da última quinta-feira (6). Instantes após conquistar a disputa — que envolveu lançar sanduíches em direção a casinhas numeradas e teve direito a desempate com Guilherme —, o rapaz já definiu quem indicará ao paredão. Em conversa com o irmão gêmeo João Pedro, com quem formava dupla no reality show, ele adiantou o nome que colocará na berlinda no próximo domingo (9). Se nada mudar até lá, é claro.

O salva-vidas de rodeios afirmou que não vai mirar, por enquanto, em seu principal alvo até agora, o ginasta Diego Hypolito. O medalhista olímpico já voltou de dois paredões, o que deixou parte dos participantes acreditando que ele é "forte no jogo". Os nomes mais visados pelo novo líder são Mateus Pires, Vitória Strada e Aline, segundo ele. Mas um deles, por enquanto, já está com muito mais chances de cair na berlinda, caso não seja imunizado.

"Acho que vou mandar o Mateus. Não é minha prioridade. Gosto demais dele, mas... 'Gosto d'ocê, mas sei que eu e meu irmão não somos prioridade sua'", afirmou o goiano, sugerindo o que deve falar para justificar o próprio voto.

Ele afirmou, porém, que deve acabar colocando a pulseira de "na mira" também para Diego Hypolito. Mas que logo depois pretende conversar com o ginasta para tranquilizá-lo e dizer que ele não é sua prioridade de voto. "Não quero mais mexer com o Diego", afirmou João Gabriel para o irmão.

