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NO AR 2026 O pagodão pede passagem no templo indie: O Kannalha leva o molho baiano ao Coquetel Molotov Com discurso afiado, alter ego provocativo e reverência às mulheres, o baiano Danrlei troca o percussivo de latas em Camaçari pelos palcos mais alternativos do país neste sábado (28), na UFPE

Quando o pagodão pesado de Salvador desembarcar neste sábado (28) no campus da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), no Recife, para a 23ª edição do festival No Ar Coquetel Molotov, não vão faltar “maridonas” e “primos” para rebolar as cadeiras.

Pela primeira vez em suas duas décadas de curadoria focada na cena indie e pop, o evento abre espaço de destaque para a fúria percussiva e debochada do ritmo periférico baiano.

Na comissão de frente dessa "invasão" está Danrlei Orrico, mais conhecido pela alcunha estilizada de O Kannalha – artista de 28 anos que converteu o duplo sentido do pagode em crônica social e empoderamento sem perder um pingo de malícia.

"O pagode tem uma história muito forte e potente. Para alguns espaços, ele está chegando agora, e fico muito feliz de ser a pessoa a receber essas oportunidades", pontua o cantor, em entrevista à Folha de Pernambuco.

De fato, levar a sonoridade crua da Bahia para palcos habituados ao rock, ao brega e à música eletrônica não é apenas uma vitória de agenda; é o topo de uma rampa escalada a ferro e fogo.

Das panelas de Camaçari

Antes de mobilizar multidões com o refrão chiclete de “O Baiano Tem o Molho”, Danrlei era um garoto tímido de Camaçari (BA). A porção musical brotou de maneira orgânica.

"Como minha mãe é baiana de acarajé, eu sempre tive acesso a muita panela, muita lata... O som do pagode era o primeiro que a gente conseguia puxar até pela região."

Danrlei batia nas panelas e latas do quintal de casa com os primos, tentando tirar os primeiros repiques. Aos 12 anos, reuniu a molecada do bairro no grupo 100% Miserê.

Sem grana para instrumentos profissionais, a saída foi improvisar até conseguir brechas em bandas locais de pagode, onde atuava como percussionista e baterista – com autorização por escrito da mãe por ainda ser menor de idade.

"Foi um procedimento respeitando o processo: vir da lata para depois ter acesso ao instrumento e criar uma banda", recorda.

A transição da percussão para os vocais ocorreu no momento de maior sufoco da história recente.

Durante a pandemia de covid-19, com os shows suspensos e a barraca de acarajé da mãe fechada, Danrlei virou entregador de delivery para garantir o sustento.

Entre uma entrega e outra, participou de uma transmissão ao vivo solidária no fundo do quintal de um primo e aceitou pegar no microfone.

"A gente não tinha nada a perder. Arriscar era o que estava proposto para todo mundo naquele momento para sobreviver", conta o artista.

O vilão romântico que virou “Maridão”

A persona de palco foi forjada no deboche de rua. O nome começou como piada interna entre amigos de infância em Camaçari, que distribuíam apelidos caricatos e "suspeitos" (“o português”, “o procurado”, “o canalha”).

Ao assumir o microfone, Danrlei adotou a alcunha com "K" e dois "N"s para marcar a fronteira entre a pessoa física acanhada e a figura fictícia libertadora do palco.

"Esse nome era para poder tirar essa visão de que é o Danrlei que tá cantando ali... ali era O Kannalha, pra poder brincar com o duplo sentido."

Esteticamente, o visual buscou referências que vão da elegância clássica de Michael Jackson em “Smooth Criminal” aos trajes dos mafiosos da série Peaky Blinders.

"Para ter os heróis, precisa ter um vilão também. E nem todos os vilões são odiados. Às vezes a história só faz sentido quando a gente tem um bom vilão", brinca.

No entanto, o diferencial de O Kannalha está na maneira como desconstrói o clichê do machismo no pagodão.

A malícia de faixas como “Fraquinha” e “O Baiano Tem o Molho” troca o desrespeito pela cumplicidade e pelo prazer feminino.

O cantor evita posturas ofensivas e constrói a malícia do pagodão de forma que as mulheres participem das canções com liberdade, prazer e protagonismo.

O diálogo direto com as fãs fez o público feminino rebatizar o "Kannalha" de "Maridão".

Essa postura se consolida, por exemplo, na criação de “Mulheres Merecem Respeito”, faixa lançada este ano em apoio à central de denúncias do Ligue 180.

"No 180, a gente denuncia o verdadeiro canalha. Usamos o personagem como ferramenta para espalhar uma mensagem positiva para a sociedade", explica.

A consciência social do cantor é creditada às matriarcas que o formaram – a mãe, a avó e sua mãezinha de axé. "Se não existissem essas mulheres na minha vida, não existiria Danrlei", arremata.

O molho baiano na pista alternativa

O fenômeno “O Baiano Tem o Molho” coroou uma virada. A música, que originalmente se chamaria "O Kannalha Tem o Molho", teve o foco alterado pelo cantor para virar um hino de autoestima coletiva do povo baiano.

A faixa condensou toda a sua vivência – filho de baiana de acarajé, capoeirista, ex-professor de percussão e dançarino – e furou bolhas pelo país, conquistando estatueta no Prêmio Multishow e repercutindo nas redes após ser associada ao ator Wagner Moura, durante a campanha ao Oscar 2026 do filme “O Agente Secreto”.

Após passagens por grandes palcos nacionais, como o Rock in Rio, O Kannalha chega ao Coquetel Molotov sem pretensão de diluir seu som.

"O Kannalha vem justamente para poder colocar essa música nos lugares onde as pessoas marginalizaram ela.”

Mesmo nas canções mais apimentadas como “Café PQG” (acrônimo para “Preto Quente Gostoso”), a safadeza ganha ares de empoderamento estético.

"Por mais que tenha um duplo sentido, o que eu faço ali é elevar a autoestima do homem negro como a minha, que já foi lascada por muitos anos", enfatiza.

Neste sábado, o público recifense receberá um espetáculo pensado no detalhe para provar que a música de periferia não precisa pedir licença nem se amoldar às caixas da indústria para dominar qualquer festival.



SERVIÇO

23º No Ar Coquetel Molotov

Quando: Sábado (28), a partir das 15h

Onde: Campus da UFPE - Avenida Prof. Moraes Rego, 1235, Cidade Universitária - Recife-PE

Ingressos: A partir de R$ 105, à venda pela Shotgun e na Casa Moinho (Rua do Futuro, 177, Graças, Recife)

Informações: @noarcm

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