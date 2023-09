A- A+

CINEMA "Ó Paí, Ó 2", com Lázaro Ramos, chega aos cinemas em novembro Com direção de Viviane Ferreira, a trama se passa mais de 15 anos depois das aventuras do primeiro longa

A sequência de “Ó Paí, Ó” já tem data para estrear nos cinemas: dia 15 de novembro, no mês da Consciência Negra. Depois de 15 anos do primeiro longa, Lázaro Ramos volta a viver o cantor Roque, de volta ao Pelourinho. Com direção de Viviane Ferreira,“Ó Paí, Ó 2” também traz, do elenco original, Dira Paes, Érico Brás e Luciana Souza, além de participações de novos nomes, como dos atores Luis Miranda e Clara Buarque e dos cantores Russo Passapusso (Baiana System) e Margareth Menezes. O filme tem produção da Dueto e Casé Filmes, em coprodução com Canal Brasil, Globo Filmes e Telecine e com distribuição da H2O Films.



A trama se passa mais de 15 anos depois do sucesso do primeiro longa, e Roque se prepara para lançar sua primeira música, confiante que irá, finalmente, alcançar a fama como cantor. Além de Dira Paes, Érico Brás e Luciana Souza, retornam à produção Tânia Tôko, Rejane Maia, Lyu Arisson, Jorge Washington, Cássia Valle, Edvana Carvalho, Vinícius Nascimento, entre outros.



A passagem do tempo é vista nos filhos dos moradores do cortiço – bebês e crianças no filme de 2007, agora adolescentes e jovens adultos. Entre eles, Salvador (João Pedro), filho de Roque; Michelangelo (Pedro Amorim) e Reginho (Thiago Marinho), filhos de Maria (Valdinéia Soriano) e Reginaldo (Érico Brás); Gisele (Ariele Pétala), filha de Yolanda (Lyu Arisson) e Neusão (Tânia Tôko).



O elenco contará, ainda, com as participações especiais dos atores Luis Miranda, Ricardo Oshiro e Clara Buarque, e de representantes da cena musical baiana, como Russo Passapusso (BaianaSystem), Margareth Menezes, Tiganá Santana, Guiguio Shewell (ex-Ilê Aiyê), Pierre Onassis (ex-Olodum), Nininha Problemática, o grupo Attooxxa e a cantora Alana Sarah.

Russo Passapusso (dir.), da banda BaianaSystem, participa de "Ó Paí, Ó2" | Foto: Divulgação

A diretora Viviane Ferreira ("Um Dia com Jerusa"), segunda mulher negra no Brasil a dirigir individualmente um longa-metragem de ficção, também assina o roteiro ao lado de Elísio Lopes Jr, Daniel Arcades, Igor Verde e colaboração de Luciana Souza, Bando de Teatro Olodum e Rafael Primot. Primeira brasileira a ganhar um prêmio no Festival de Sundance, Lílis Soares ("Mami Wata") assina a direção de fotografia.



O filme

Mais de quinze anos se passaram entre os dois filmes. Agora, Roque (Lázaro Ramos) está prestes a lançar sua primeira música e acredita que vai se tornar um artista de sucesso. Em tratamento psicológico desde o assassinato de seus filhos, Dona Joana volta a aprontar no prédio, mas há quem ache que ela é quem está certa. Já Neusão, perde seu bar para uma turma de caráter duvidoso, causando uma comoção geral. Enquanto isso, os jovens da segunda geração dominam a tecnologia e lutam pela causa negra com atitude regada à música e poesia. A animação da turma é ainda maior com as preparações para a Festa de Iemanjá, uma das mais populares do calendário baiano, que concentra uma multidão em Salvador.



