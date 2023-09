A- A+

Teatro Teatro Samuel Campelo recebe o monólogo "Ainda escrevo por elas" nesta quinta-feira (14); saiba mais Com apresentação única, o espetáculo aborda o tema liberdade e aprisionamento no cotidiano das mulheres

O Palco Giratório recebe o monólogo documental “Ainda escrevo para elas” nesta quinta-feira (14), no Cine Teatro Samuel Campelo, às 19h30. Realizado pelo Serviço Social do Comércio (Sesc), desde 1998, o festival promove a difusão das Artes Cênicas e a formação de plateias através da circulação de espetáculos dos mais variados gêneros pelo Brasil.

O monólogo aborda o tema liberdade e aprisionamento no cotidiano das mulheres e faz um convite para reflexões urgentes. Onze mulheres, de diferentes realidades socioeconômico-culturais, trouxeram suas vivências e memórias e, dessa partilha, a partir de um texto do escritor moçambicano Mia Couto, construiu-se este trabalho que conta com Natali Assunção no elenco, sob direção de Analice Croccia e Hilda Torres.

“Ainda escrevo para elas” já marcou presença em festivais como “Janeiro de grandes espetáculos”, no qual Natali foi indicada ao prêmio de melhor atriz, Trema! e Aldeia Velho Chico. O trabalho ainda integra o projeto “Narrativas de uma memória em chamas” que, abordando o citado tema, conta com o longa “Narrativas”, o ensaio fotográfico “Espelhos” e o livro “Narrativas de uma memória em chamas” (selo editorial Mirada).

Ficha técnica

Idealização, dramaturgia e elenco: Natali Assunção

Direção: Analice Croccia e Hilda Torres

Iluminação: Natalie Revorêdo

Assistência de iluminação e operação de luz: Domingos Júnior

Figurino: Orlando Neto

Preparação corporal: Gabriela Holanda

Direção de arte e operação de som: Analice Croccia

Produção e assessoria de imprensa: Memória em chamas

Serviço

"Ainda escrevo para elas"

Quinta-feira (14), às 19h30

No Cineteatro Samuel Campelo (Praça Nossa Senhora do Rosário, Centro, Jaboatão dos Guararapes)

Ingresso: R$ 10, à venda no site do sesc ou na bilheteria do teatro, uma hora antes do espetáculo

Classificação: 16 anos

