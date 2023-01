A- A+

Janeiro de Grandes Espetáculos "O Pequeno Príncipe" estreia no Teatro do Parque, próximo domingo (15) Espetáculo infantil da Cênicas Cia de Repertório é inspirado na obra de Antoine de Saint-Exupéry

“O Pequeno Príncipe”, novo espetáculo infantil da Cênicas Cia de Repertório, estreia no Teatro do Parque, no próximo domingo (15), às 17h, dentro da programação para infância e juventude do Festival Janeiro de Grandes Espetáculos. A montagem livremente inspirado na obra homônima de Antoine de Saint-Exupéry conta a história de uma inusitada amizade entre um garotinho vindo de outro planeta com um homem perdido no deserto.



Os encontros desse menino com criaturas fantásticas, que vão desde a devoção a uma rosa, ao cultivo de uma relação com uma raposa compõem a dramaturgia construída pelo grupo, que traz uma mensagem sobre a busca pela nossa criança interior. Assim, através do brincar e de brincadeiras, a história se desenvolve e a literatura se transforma em cenas.

Com direção de Antônio Rodrigues, a viajem do menino é atravessada pelo sentimento de reencontro com a criança que existe dentro de cada um de nós. O elenco é formado por Alcio Lins, Beto Steremberg, Gabriela Melo, Monique Nascimento, Rogério Wanderley e Sônia Carvalho. A trilha sonora original é de Douglas Duan, totalmente cantada e executada ao vivo, trazendo poesia e ludicidade para essa história clássica que vai emocionar adultos e crianças.

O preço dos ingressos é R$ 60 e R$ 30 (meia entrada) e estão sendo vendidos na bilheteria virtual do Festival Janeiro de Grandes Espetáculos.

Serviço

"O Pequeno Príncipe"

Data: 15/01

Hora: 17h

Local: Teatro do Parque

Ingressos: R$ 60 e R$ 30 (meia entrada)

Execução de cenografia: Altino Francisco.

Maquiagem e Visagismo: Vinicius Vieira

Cabelo Pequeno Príncipe: Jennyfer Caldas

Desing gráfico: Mateus Condé

Vídeo: Morgana Narjara | Colibri Audiovisual

Fotografias: Toni Rodrigues

Produção: Sônia Carvalho e Antônio Rodrigues.

Realização: Cênicas Cia de Repertório

