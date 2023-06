A- A+

TEATRO "O Pequeno Príncipe" sobe ao palco do Teatro Barreto Júnior; veja preços de ingressos e onde comprar Peça teatral da Cênicas Cia de Repertório foi premiada no Janeiro de Grandes Espetáculos

“O Pequeno Príncipe” realiza única apresentação no Teatro Barreto Júnior, neste sábado (10), às 16h. A peça teatral leva ao palco o clássico de Antoine de Saint-Exupéry, através do grupo pernambucano Cênicas Cia de Repertório.

Com dramaturgia construída pela companhia, a montagem é livremente inspirada no livro homônimo. A narrativa é focada na busca pela nossa criança interior, representada em cena pela viagem do protagonista.

Na trama, uma inusitada amizade nasce da conversa entre um garotinho vindo de outro planeta e um homem perdido no deserto. Esse mesmo menino tem encontros com criaturas fantásticas, como uma rosa e uma raposa.



O elenco é formado por Alcio Lins, Beto Steremberg, Gabriela Melo, Monique Nascimento, Rogério Wanderley e Sônia Carvalho. A trilha sonora original é de Douglas Duan, totalmente cantada e executada ao vivo.

“O Pequeno Príncipe” conquistou o prêmio de melhor espetáculo para a infância do Janeiro de Grandes Espetáculos. No mesmo festival, a montagem venceu também nas categorias de melhor ator, para Beto Steremberg, e melhor design de luz, para Luciana Raposo.

Serviço:

“O Pequeno Príncipe”

Sábado (10), às 16h

No Teatro Barreto Júnior (R. Est. Jeremias Bastos, Pina)

Ingressos: R$ 60 e R$ 30 (meia entrada), à venda pelo Sympla



Veja também

Roteiro Cultural Maria Bethânia, espetáculo da Disney e festas juninas animam o final de semana; veja a agenda