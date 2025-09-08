"O Perigo de Estar Lúcida": sobre o que é o livro que Odete Roitman lê em "Vale Tudo"
O livro foi publicado no Brasil pela editora Todavia, com tradução de Mariana Sanchez
No último sábado, 6, Odete Roitman, personagem vivida por Débora Bloch na reprise de Vale Tudo, apareceu lendo o livro O Perigo de Estar Lúcida, da jornalista e ficcionista espanhola Rosa Montero, um dos destaques da última Festa Literária Internacional de Paraty (Flip). Na cena, Odete aparece lendo o livro, quando é distraída por César Ribeiro (Cauã Reymond).
A reação do público foi imediata. O livro publicado no Brasil pela editora Todavia, com tradução de Mariana Sanchez, alcançou o topo da lista dos mais vendidos em Literatura Europeia na Amazon. Na manhã desta segunda-feira, o livro figurava na posição de número 71 do ranking geral.
Em "O Perigo de Estar Lúcida", a escritora mescla ensaio e ficção para entender melhor as conexões entre o criar e a loucura. O livro é resultado de um estudo sobre as ligações entre criatividade e instabilidade mental que Montero fez tendo como base a sua própria experiência pessoal e na leitura de inúmeros livros sobre psicologia, neurociência, literatura e memória de grandes escritores.
No volume, a espanhola compartilha curiosidades surpreendentes sobre como nosso cérebro funciona na hora de criar, decompondo todos os aspectos que influenciam a criação e reunindo-os diante dos olhos do leitor enquanto escreve.