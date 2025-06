A- A+

"GUERREIROS DO SOL" O pernambucano Thomás Aquino mergulha na história do cangaço em "Guerreiros do Sol" Ator é protagonista de novela inédita sobre o cangaço, no Globoplay e no canal Globoplay Novelas

A mistura entre realidade e ficção pautou a trajetória de Thomás Aquino ao longo dos trabalhos de “Guerreiros do Sol”, novela inédita disponível na plataforma Globoplay e no novíssimo canal Globoplay Novelas.



A trama criada e escrita por George Moura e Sergio Goldenberg é livremente inspirada na vida de Lampião e Maria Bonita e de muitos outros casais de cangaceiros que cruzaram o Nordeste brasileiro nas décadas de 1920 e 1930.



Por isso mesmo, Thomás Aquino, que vive o protagonista Josué, se apegou aos toques de realidade que cercavam seu personagem diante das câmeras.



“Por mais que ‘Guerreiros do Sol’ seja ficção, o Josué foi criado em cima de um personagem real, o Virgulino, Lampião, e outros cangaceiros. Então é muito forte porque é um símbolo nordestino. Para mim, um pernambucano, protagonizar uma história com essa persona só me encanta, me engrandece. É uma honra mostrar como o Nordeste é rico em cultura e a importância do cangaço para a região”, explica.

A trama

Na trama, Josué e seus quatro irmãos cresceram em uma vida sem riquezas, mas também sem passar necessidades, em uma família amorosa e unida.



“Ele é um homem obstinado, focado e de palavra, numa época em que a palavra valia mais do que qualquer outra coisa. É uma pessoa muito íntegra, mas também é composto por dois lados quase opostos: o doce e o amargo”, defende.



A chegada da vida adulta trouxe embates de Josué com uma família poderosa da região: os Bandeira, do Coronel Elói, papel de José de Abreu, pai de Idálio, de Daniel de Oliveira. No início, ele tenta tratar as desavenças com conversas amigáveis.



Mas logo, sem que o pai saiba, se arma com espingardas e punhal junto com os irmãos para se defender, tendo como preceptor o respeitado Miguel Ignácio, vivido por Alexandre Nero, que lhe ensina os códigos e as táticas mais importantes do cangaço, tanto para atacar, quanto para sobreviver.



“Eu pude trazer muito de mim, desse Thomás que é um cara doce, feliz, alegre e colocar dentro também uma brabeza, construída através da vida que ele leva, dessa estrutura que é pesada. Josué é um cara íntegro. Ele acaba entrando em uma vingança atrás desse coronel”, aponta.

Briga

de família

Em meio às disputas de poder, os irmãos Josué e Arduíno, de Irandhir Santos, se tornam inimigos, dando início a uma guerra para ver quem é o homem mais poderoso do Sertão.



De um lado, temos um poder oficial extremamente corrupto e oportunista, personificado por Arduíno, que vira policial. De outro, o banditismo sob liderança de Josué, que apesar de usar de violência extrema em suas ações, não hesita em ajudar os mais necessitados – sendo temido por muitos e admirado por outros tantos.



“Quando eu recebi a proposta de fazer esse trabalho e tive a oportunidade de adentrar mais nesse universo, eu fiquei muito encantado porque são pessoas fortes, perseverantes. Para mim, o mais interessante seria representar essa ideologia inicial do cangaço que era a de bater de frente com a opressão que o coronelismo impunha aos mais pobres”, afirma.

Do Recife

para o mundo

Nascido e criado no Recife, Pernambuco, Thomás ganhou notoriedade entre o grande público ao viver o personagem Acácio, no filme “Bacurau”.



Nos últimos anos, porém, o ator tem aumentado sua presença na televisão. Antes de protagonizar “Guerreiros do Sol”, ele viveu um dos papéis centrais das duas primeiras temporadas de “Os Outros”, original Globoplay.



“Tem sido uma trajetória interessante e bem diversa. Sei que ‘Guerreiros’ e um dos grandes trabalhos da minha carreira”, valoriza Thomás, que acaba de chegar ao elenco de “Vale Tudo”.

SERVIÇO

“Guerreiros do Sol” – De segunda a sexta, às 22h40, no Globoplay Novelas. Cinco capítulos inéditos a cada quarta-feira, no Globoplay.



“Vale Tudo” – De segunda a sábado, às 21h30, na Globo.

