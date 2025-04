A- A+

TEATRO "O Peru do Cão Coxo": espetáculo ganha sessão gratuita no Recife Montagem do Centro de Criação Galpão das Artes será apresentada na Academia Pernambucana de Letras, neste sábado (26)

O Centro de Criação Galpão das Artes, de Limoeiro, no Agreste de Pernambuco, traz ao Recife o espetáculo "O Peru do Cão Coxo". A peça será encenada neste sábado (26), às 17h, no auditório da Academia Pernambucana de Letras.



Escrita por Ariano Suassuna, a comédia é uma adaptação do primeiro ato da obra “A farsa da boa preguiça”. Ambientada no Sertão de Taperoá, a montagem retrata um poeta e sua esposa, que são alvos de uma dupla de trapaceiros.

O elenco conta com os atores Geraldo Cosmo, Aldemir Freire, Gaby Salles, Patrícia Assunção, Deyvsson Alves, Thiago Freitas e Charlon Cabral, sendo este último também o diretor da peça e responsável pela cenografia.

Thiago Freitas assina os figurinos e a direção de arte do espetáculo, enquanto a direção musical fica por conta de Aldemir Freire. A apresentação já passou por 20 cidades pernambucanas, além de Taperoá, na Paraíba.



Serviço:

Espetáculo "O Peru do Cão Coxo"

Quando: neste sábado (26), às 17h

Onde: Academia Pernambucana de Letras (Av. Rui Barbosa, 1596 - Graças, Recife)

Entrada gratuita

