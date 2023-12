A- A+

HUMOR O Peru do Zé Lezin: espetáculo de humor será apresentado em duas noites no Teatro Boa Vista Ingressos para as apresentações podem ser adquiridos no site Bilheteria Digital

Piadas na vibe 'espírito natalino', além de causos e narrativas 'estrambólicas' estarão nas duas noites de apresentações do espetáculo "O Peru do Zé Lezin", marcadas para os próximos dias 22 e 23, às 20h, no Teatro Boa Vista.

"Deixo claro nos shows que o matuto é uma pessoa altamente consciente e que o forte da piada não está na pimenta, está no enredo, e eu não me considero um piadista, eu conto causos", destaca o humorista paraibano Nairon Barreto, o Zé Lezin.





Os ingressos para o espetáculo podem ser adquiridos via site Bilheteria Digital, com valores a partir de R$ 40.



Serviço

O Peru de Zé Lezin

Quando: 22 e 23 de dezembro, 20h

Onde: Teatro Boa Vista - Rua Dom Bosco, 551, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 40 no site Bilheteria Digital

Informações: (81) 9 9848-9989

