A- A+

BBB 24 ''O Poder do Falso'': Boninho explica a nova dinâmica que vai acontecer na casa do BBB 24 O humorista Marcos Veras vai deixar uma surpresa para os brothers durante o seu programa ''Vamo Invadir Sua Casa'', nesta quarta (13)

Nesta quarta-feira (13), o humorista Marcos Veras grava o seu programa ''Vamo Invadir Sua Casa'', dentro da casa do Big Brother Brasil 24, enquanto os brothers permanecem na área externa.

O quadro de Veras, que é uma das novidades desta edição do reality, vai ter como convidado esta semana o comediante Welder Rodrigues. Porém, essa não vai ser a única invasão na casa mais vigiada do Brasil. Boninho, divulgou nas redes sociais que os dois humoristas pediram permissão para realizar uma trolagem com os participantes.

O diretor do programa disse que eles vão deixar uma surpresa para os brothers, que consiste em uma mala trancada. O competidor que conseguir abrir o objeto primeiro ganhará o ''O Poder do Falso''.

O vencedor recebe um colar personalizado e o poder de fazer: nada. Essa é mais uma brincadeira que Boninho realiza nesta edição e por isso ele adorou a ideia de Marcos Veras. Em vídeo publicado nas redes sociais, o diretor afirmou ''trolagem é o que a gente tá mais gostando desse Big Brother''.

Confira a explicação completa:

Veja também

MÚSICA Coala Festival abre venda de ingressos antes de anunciar atrações; veja valores