O Poste recebe propostas artísticas para ocupação até domingo (31)

A- A+

O grupo O Poste Soluções Luminosas está com convocatórias abertas para a seleção de projetos artísticos que irão compor a programação do projeto Ocupação Espaço O Poste.



O Chamamento Geral receberá propostas até este domingo (31) e selecionará espetáculos de Teatro, Dança e Contação de Histórias. Já o chamamento “Ítàn do Jovem Preto” convoca ações artísticas propostas por jovens negros, até a segunda (1º). As inscrições são gratuitas e devem ser feitas por meio de formulários disponíveis no instagram @oposteoficial.

O Chamamento Geral visa selecionar nove atrações culturais para apresentações no Espaço O Poste ao longo de 2024. Ao todo, serão selecionados seis espetáculos de Teatro Adulto; um espetáculo de Dança; e dois espetáculos de Contação de Histórias para crianças, a fim de comporem a programação cultural da Ocupação Espaço O Poste, junto a atrações convidadas pelo projeto.

O chamamento “Ítàn do Jovem Preto” convoca três ações culturais desenvolvidas por jovens entre 16 e 22 anos, podendo ser solos, duos ou em grupo, também para se apresentarem na Ocupação Espaço O Poste.

A palavra “Ítàn”, em Iorubá, significa história ou conto, em geral, transmitido através da oralidade. Nessa perspectiva, a convocatória busca jovens artistas pretos do Recife para contarem suas histórias através de expressões artísticas.

Os interessados podem inscrever apenas uma única proposta, observando que a programação da Ocupação terá ênfase na cultura afropindorâmica, por ser um eixo temático de grande importância e relevância para o grupo O Poste e para o exercício da diversidade e da cidadania, visando o enfrentamento de estereótipos na cultura.

O resultado das seletivas será divulgado até o final do mês de abril, no Instagram da companhia e no blog O Poste.

Com incentivo do Programa Funarte de Apoio a Ações Continuadas - Espaços Artísticos, o projeto Ocupação Espaço O Poste vai oferecer atrações culturais regulares no Recife entre os meses de maio e dezembro de 2024.

Residência “O POSTINHO”

Também segue aberta (e disponível no Instagram do grupo), até este domingo (31), a convocatória para a residência O Postinho. A seletiva inscreve jovens pretos do Recife entre 18 e 22 anos para participarem de uma residência que ocorre entre abril e novembro de 2024.

Nesse período, os jovens receberão ajuda de custo para participarem de aulas de voz, corpo, história do teatro negro, dramaturgia e danças afrodiásporicas, fortalecendo o legado teatral negro entre as novas gerações.

Ao término da residência, os participantes encenam um espetáculo inédito na Ocupação Espaço O Poste, e um novo integrante será selecionado para o Núcleo O Postinho. Criado em 2023, O Postinho é um grupo formado por jovens pretos do Recife, que pesquisam e constroem práticas artísticas contracolonia, com mentoria do grupo O Poste.

SERVIÇO

Convocatórias artísticas para o projeto "Ocupação Espaço O Poste"

Chamamento Geral para Teatro Adulto, Dança e Contação de Histórias

Para espetáculos artísticos em geral com enfoque na cultura afropindorâmica

Inscrições até domingo (31/03)

https://bit.ly/chamamentogeral-espacooposte

Chamamento “Ítàn do Jovem Negro”

Para ações artísticas que protagonizam histórias de jovens pretos do Recife

Inscrições até segunda (01/04)

https://bit.ly/chamamento-itandojovempreto

Chamamento Residência O Postinho

Para residência artística com jovens pretos junto ao Núcleo O Postinho

Inscrições até domingo (31/03)

https://bit.ly/chamamento-residenciaopostinho

Informações: @oposteoficial e pelo e-mail [email protected]



Veja também

Dia Nacional do Choro Conservatório Pernambucano de Música celebra o Dia do Choro com programação gratuita