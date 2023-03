"O Problema é a Cerca": espetáculo da atriz Renna Costa é atração no Teatro Apolo

A- A+

O Teatro Apolo recebe, neste domingo (26), às 18h, o espetáculo “O Problema é a Cerca”. Estrelado pela atriz Renna Costa, a peça integra a programação da 3ª edição da Mostra Rosa dos Ventres.

A montagem traz reflexões sobre a realidade de solidão imposta aos corpos trans, traçando paralelos com o período pandêmico da Covid-19. Tomando o contexto rural como inspiração, a peça traz a cerca como símbolo de demarcação da fronteira da propriedade privada, da divisão e do apagamento das culturas tradicionais.

“Quais são as cercas invisíveis que isolam corpos tidos como minorias? Que limites são impostos a esses corpos? Mas afinal, a cerca cultiva ou aprisiona? Quais as cercas invisíveis que isolam um corpo trans socialmente?”, questiona o espetáculo, em seu texto de divulgação.



Poesia, música e intervenções audiovisuais compõem a performance de Renna Costa. “O Problema é a Cerca” tem produção da AMAPÔ Produtora Cultural e Afinco Produções.

Serviço:

Espetáculo “O Problema é a Cerca”, com Renna Costa

Neste domingo (26), às 18h

No Teatro Apolo (R. do Apolo, 121, Recife)

Ingressos: R$ 40, R$ 20 (meia-entrada) e gratuito para pessoas trans, travestis e não-bináries; ingressos à venda no site Sympla e na bilheteria do teatro, 1h antes do espetáculo



