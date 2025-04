A- A+

televisão O que aconteceu com Lídia Brondi, a Solange Duprat na "Vale Tudo" original? Ela deixou os holofotes apenas dois anos depois de fazer sucesso no clássico de 1988, integrando o elenco de "Tieta" (1989) e "Meu bem, meu mal" (1990) em seus últimos anos de atuação

Depois do sucesso de “ Vale tudo”, novela na qual interpretou a jornalista Solange Duprat em 1988, Lídia Brondi emendou trabalhos, integrando o elenco de “Tieta” (1989) e “Meu bem, meu mal” (1990).

E só. Depois disso, a atriz não participou de outras produções, o que gerou algumas teorias sobre seu sumiço da televisão.

Agora, no remake que estreou nesta semana, escrito por Manuela Dias, sua personagem é interpretada por Alice Wegmann, que manteve o ideal do figurino clássico e até um corte de cabelo semelhante.

Antes do sucesso com Solange, a atriz participou de produções como “Dancin’ Days” (1978), “O grito” (1975), “Baila comigo” (1981) e “Roque santeiro” (1985).

Em sua última novela na TV, a atriz voltou a fazer par romântico novamente com Cássio Gabus Mendes (que viveu Afonso Roitman, em “Vale tudo”), e os dois se casaram em 1991.

Antes, Lídia foi casada com o diretor Ricardo Waddington, com quem teve sua única filha, Isadora.

Em entrevista ao Globo em 2020, Cassio lembrou que o início do relacionamento aconteceu logo após o fim de “Meu bem, meu mal”, novela escrita por Cassiano Gabus Mendes.

"Existe uma lenda popular de que eu a Lídia ficamos juntos nesta novela. Na verdade, não foi nada disso. Já tínhamos feito 'Vale tudo' (1988) e 'Tieta' (1989). Em 'Meu bem, meu mal', fomos par romântico, mas era uma relação profissional. Como atores, tínhamos muita química em cena. Ela sempre foi uma atriz maravilhosa. Foi depois da novela, fora do ar, que nos aproximamos e ficamos juntos" disse ele.

"Tem muitos anos que a gente não fala sobre atuação ou novelas. Evidentemente, vez ou outra acaba passando uma cena nossa e a gente comenta. Mas não é um dos temas recorrentes no nosso cotidiano"

O casal vive junto desde a década de 1990, firmando um casamento de mais de três décadas. Lídia tem preferido viver uma vida “sem exposição”, como relatou ao portal UOL.

Suas poucas aparições nas redes ocorrem justamente no perfil do Instagram do marido, como em uma publicação referente ao dia dos namorados (que deixou os fãs atônitos) no ano passado.

Na época do afastamento de Lídia da TV corriam boatos dos mais variados — o mais forte era de que ela havia tido crises de síndrome do pânico e, por isso, largou as novelas.

O pai dela, o pastor Jonas Resende, limitou-se a dizer que ela “pode até ter tido uma abalo emocional relacionado causado por estresse”.

"Libertou-se e tomou a direção da própria vida. Uma atitude nada fácil, se considerarmos que abriu mão de uma carreira de sucesso, onde era bem remunerada e reconhecida. As pessoas mais chegadas a ela, se não entenderam, pelo menos respeitaram" explicou ele.

Hoje, ela é psicóloga, tem um consultório em São Paulo e leva uma vida completamente fora dos holofotes.

Veja também