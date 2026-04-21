O que Ana Paula Renault fez na televisão entre o BBB 16 e o BBB 26? Relembre trajetória
Jornalista, a sister começou a exercer a profissão somente após a saída do reality em 2016
Ana Paula Renault marcou o BBB 26, mas, há dez anos, ela fazia o mesmo no BBB 16. Expulsa do reality por agressão, a sister não se afastou da Globo. Ao contrário: fechou contrato com a emissora e investiu na carreira de apresentadora.
Formada em Jornalismo, Ana Paula começou a exercer a profissão somente após sua primeira participação no Big Brother Brasil. Logo após a saída do reality, ganhou uma vaga como repórter no extinto Vídeo Show, em que entrevistava ex-BBBs sobre a vida após o programa.
Em 2016, ela ainda fez uma participação na novela Haja Coração, de Daniel Ortiz. Na ocasião, Ana Paula interpretou ela mesma.
Em 2017, o seu contrato com a Rede Globo foi encerrado. No ano seguinte, ela foi anunciada no elenco do reality A Fazenda, da Record TV. A passagem pelo programa foi conturbada e ela acabou eliminada na terceira semana, em uma Roça contra a sua rival, Nadja Pessoa.
Em 2020, a jornalista foi contratada pelo SBT para ser jurada do programa Triturando. Depois, passou um período como uma das apresentadoras do Fofocalizando, até ser dispensada pela emissora.