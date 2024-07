A- A+

FAMOSOS O que Antonio Banderas está fazendo no Brasil? Ator cai no samba com famosos brasileiros O ator espanhol será jurado do quadro Dança dos Famosos, do Domingão com Huck

O ator espanhol Antonio Banderas chegou ao Brasil na segunda-feira, 1º, para uma série de compromissos. A informação mais divulgada é a de que ele será jurado do quadro Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, no domingo, 7.

No entanto, Banderas veio ao País principalmente para divulgar sua nova linha de perfumes, The Icon Banderas, produzido pela marca Sephora. Um evento realizado na noite desta terça-feira, 2, no Rio de Janeiro, marcou o lançamento da fragrância.

Além do astro espanhol, participaram do lançamento os atores brasileiros Agatha Moreira e Romulo Estrela. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver os três sambando na festa ao som da música Alguém Me Avisou, de Dona Ivone Lara.

Na manhã desta quarta-feira, 3, Banderas visitou o projeto cultural Nós no Morro, que fica no Morro do Vidigal, no Rio de Janeiro. Acompanhado pelo ator brasileiro Babu Santana, o espanhol visitou as instalações do projeto que oferece acesso à arte e educação.

Banderas, conhecido por filmes como Entrevista com o Vampiro (1994), A Máscara do Zorro (1998), A Pele Que Habito (2011) e Dor e Glória (2019), participará do Domingão para divulgar seu perfume. Porém, os jurados oficiais da grande final da Dança dos Famosos serão as apresentadoras Eliana e Ana Maria Braga.

