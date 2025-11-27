A- A+

o agente secreto O que as revistas norte-americanas estão falando sobre ''O Agente Secreto'' ''The New Yorker'' disse que filme é repleto de personagens bem delineados que enchem a tela

"O Agente Secreto" estreou nesta semana em Nova York e começou a receber resenhas das principais revistas norte-americanas, todas elogiosas, ressaltando os motivos de o filme ter sido escolhido pela Academia Brasileira de Cinema como o candidato do país ao Oscar 2025. A Variety, inclusive, já previu quatro indicações para o longa e a vitória de Wagner Moura na categoria de Melhor Ator.

Uma das mais conceituadas revistas do mundo, a "The New Yorker" disse que o filme de Kleber Mendonça Filho "é um thriller político que talvez seja também o mais prolífico e povoado do ano, repleto de personagens bem delineados que enchem a tela com ações ousadas e propósitos ardentes (sejam eles honráveis ou corruptos)".



Richard Brody, crítico da publicação desde 1999, escreve ainda que o diretor pernambucano "constrói uma história concisa com uma liberdade surpreendente, saltando entre personagens para evocar suas conexões fatais, enquanto dá a todos, perseguidos e perseguidores, uma identidade e uma voz. Nesse processo, ele traz a história à vida com uma urgência intensa, um feito ainda mais raro por causa das reviravoltas audaciosas de forma cinematográfica com as quais transforma o filme em um ato de recuperação de arquivo."

A "The Rolling Stones" foi enfática com seis leitores: "Vejam ASAP", ou seja,"vejam o quanto antes". O crítico David Fear exalta a atuação Wagner Moura, relembrando a diferença de seus papéis anteriores que fizeram sucesso no mercado internacional, como Pablo Escobar na série "Narcos" e até o Capitão Nascimento em "Tropa de Elite". "Seu trabalho aqui, porém, sugere que existe toda uma gama que ele vinha mantendo guardada; ao ver Moura acrescentar matizes de cinza a esse homem em fuga, fazendo até papel duplo como outro personagem, a sensação é de que sua vitória como Melhor Ator em Cannes, na última primavera, foi mais que merecida. A paranoia é uma nota que ele já tocou muito bem em outros projetos. Mas há elementos de tristeza, vulnerabilidade, fúria contida e uma espécie de resignação cansada que ele acrescenta a Marcelo e que soam únicos. Que mil papéis igualmente complexos venham para ele por causa disso."

Sobre o que é "O agente secreto"

Ambientado em Recife no ano de 1977, o filme conta a história de Marcelo (Wagner Moura) um professor em fuga que esconde um passado misterioso ligado à repressão da ditadura militar. Além de Wagner, o filme tem no elenco Tânia Maria, Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Roney Villela e Udo Kier, que morreu no domingo (23), aos 81 anos.

O filme venceu dois prêmios no Festival de Cannes 2024: melhor direção, para Kleber Mendonça Filho, e melhor ator, para Wagner Moura.

