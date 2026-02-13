A- A+

FAMOSOS O que causa distensão abdominal, que teria estufado barriga de Virginia Empresária movimentou as redes sociais devido a rumores de uma possível gravidez

Após desfilar no ensaio técnico da Grande Rio, a empresária Virginia Fonseca, que é a atual rainha de bateria da escola, movimentou as redes sociais com rumores de que estaria grávida. A situação foi esclarecida por ela nesta quinta-feira (12).

Durante uma entrevista, a atual namorada do jogador Vini Jr. esclareceu que não vê o namorado há um mês e utiliza DIU. Segundo ela, o que pode ter causado um pequeno inchaço na barriga está relacionado ao peso do figurino que ela utilizava naquele momento.

Virginia destaca que, por conta da fantasia ser muito pesada, sua barriga sofreu uma distensão abdominal.

O que é a distensão abdominal?

A distensão abdominal é quando a barriga fica com aparência inchada e, por isso, tende a parecer estar maior que o normal. O esforço causado pelo peso nas costas gera uma distensão muscular, que é um esforço sobre as fibras da região abdominal, para manter a pessoa em posição reta.



O peso causa dor nas costas e no abdômen, com um inchaço pontual na região conhecida como "tanquinho". No entanto, um inchaço de maior proporção na barriga pode estar associado aos primeiros meses de uma gravidez e problemas gastrointestinais, como a presença de gases.

Outros problemas intestinais que podem causar inchaço:

prisão de ventre;

síndrome do intestino irritável;

apendicite;

menstruação;

comer rápido demais;

azia; e

uso de alguns tipos de medicamentos.

Veja também