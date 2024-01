O que dizem os astros sobre 2024? Confira conosco as previsões astrológicas para o novo ano

A- A+

Com a proximidade do ano novo, a curiosidade pelo que o futuro nos reserva só aumenta. Teremos sorte ou azar no Amor? Vamos mudar de carreira ou receber um dinheiro não planejado? Como fica o cenário político no mundo?

A passagem de um ano para o outro é o momento em que uma série de tendências, que se apresenta com as movimentações dos astros no céu, repercute aqui na Terra e na vida dos seus habitantes.

A astróloga Marcela Marques, que assina o Horóscopo diário da Folha de Pernambuco, contou o que os astros reservam para a humanidade ao longo dos próximos 366 dias de 2024.

Planeta Regente

O ano de 2024 será regido por Saturno, o planeta vigilante e cobrador, o que indica que as pessoas serão chamadas a assumir suas responsabilidades, cobradas por elas. “As responsabilidades estarão mais evidentes pra gente. Que tipo de responsabilidade a gente vai ser chamada, convocada a assumir na vida? O quão madura e comprometidamente a gente estará lidando com elas? Se estivermos lidando bem com essas responsabilidades, a gente tende a ser recompensado. Tudo é balanço, tudo é equilíbrio. A gente vai ser cobrado no sentido de equilibrar”, comenta Marcela.

Conservadorismo x Progressismo

Outro ponto de Saturno está em reforçar aspectos conservadores da humanidade, o que pode causar conflitos, especialmente no setor da Política. “A gente pode esperar uma ação ou uma reação conservadora ao crescimento de um progressismo, de um pensamento mais libertário, e isso pode causar embates, conflitos mais intensos”, conta.

Entre agosto e dezembro, com Saturno em Peixes e Júpiter em Gêmeos, haverá uma troca desafiadora de energias entre esses astros. Júpiter tem a ver com democracia, generosidade, benevolência, com expansão, fazendo frente à tendência conservadora, autoritária e arbitrária de Saturno.

“Isso transborda para os nossos movimentos políticos aqui na Terra, para as polarizações entre as pessoas, tudo que diz respeito a discordâncias em termos de visão do mundo, de ideologia”. No entanto, segundo a astróloga, há uma vantagem para a prevalência de Júpiter, uma vez que Saturno está em Peixes, um signo no qual ele se enfraquece.

Trabalho

Nos primeiros meses do ano, até maio de 2024, Júpiter estará em Touro, o que indica um momento favorável para o trabalho, a economia e a produtividade das pessoas. É o momento de empreender em tirar projetos do papel, investir na expansão das possibilidades laborais. Se dará melhor com essa tendência quem tiver capacidade de adaptação ao que de novo se apresentar nesse setor.

Comunicações favorecidas

Em maio de 2024, Júpiter entrará no signo de Gêmeos. Conhecido como “o grande benfeitor”, Júpiter tende a beneficiar os assuntos do signo pelo qual transita.

“Vai existir uma grande ampliação das comunicações. Tanto entre as pessoas, quanto de todas as ferramentas e tecnologias que a gente utiliza para se comunicar, para distribuir dados e informações. Deve ser um ano muito bom para quem trabalha com tecnologia da informação, com comunicação em geral. Um ano muito bom para o ensino, para a educação”.

Porém, isso também exige atenção. “Como a comunicação e a troca de informações vai aumentar, deve haver também uma maior incidência de fake news, de pessoas se precipitando em passar informação adiante sem verificar sua qualidade ou veracidade”, diz. “Precisaremos estar atentos, pois haverá também muito mais informação falsa ou não procedente circulando por aí durante 2024.”

Este trânsito favorece, particularmente, os signos de ar: Gêmeos, Libra e Aquário. Touro e Sagitário também serão privilegiados.

Saúde

A entrada de Plutão no signo de Aquário, no início de 2024, indica período de crises para a humanidade. No entanto, é a partir dessas crises que se encontram as soluções e inovações para superá-las.

“É possível que a gente veja algumas crises acontecendo na Saúde, na Política, finanças, tudo que impacta diretamente a sociedade, a humanidade, justamente para instigá-la a se mexer, para superar essas crises, como, aliás, a gente teve agora há pouco com a pandemia, né?”

O trânsito de Saturno e Netuno em Peixes em 2024 nos aconselha atenção com as doenças contagiosas. “Não que vá ter outra pandemia, mas Netuno, quando faz essa passagem por Peixes, fragiliza um pouco a imunidade do ser humano de uma forma geral”, pondera Marques.

Amor

Para as movimentações na área afetiva, Marcela Marques destaca: 2024 será um ano mais favorável, neste âmbito, para os nativos de Gêmeos, Sagitário e Aquário

