O que é Brutalismo? E por que arquitetos detestam "O brutalista"?

A- A+

"O brutalista", um drama épico vagamente inspirado na vida e obra do arquiteto Marcel Breuer, é um dos favoritos ao Oscar.

Mas o filme atraiu o desprezo de especialistas em design, que o acusam de erros gritantes e questionam se seu personagem principal é mesmo um arquiteto brutalista.

Aqui estão cinco detalhes cruciais sobre o longa-metragem, que concorre a 10 prêmios da Academia, incluindo melhor filme:

Quem foi Marcel Breuer?

O diretor Brady Corbet diz que Laszlo Toth, o protagonista do filme, é uma "fusão" de vários arquitetos famosos, mas principalmente Marcel Breuer.

Assim como o Toth fictício, Breuer nasceu na Hungria, aprimorou suas habilidades na influente escola Bauhaus, na Alemanha entre guerras, e imigrou para a América.

Ambos projetaram cadeiras icônicas antes de voltarem seu foco para grandes edifícios.

Judeus de nascimento, cada um foi contratado para construir edifícios cristãos gigantes em partes remotas dos Estados Unidos que se tornariam suas obras-primas.

Corbet disse que um livro sobre o trabalho de Breuer na Abadia de Saint John, na zona rural de Minnesota, foi uma inspiração fundamental para o filme.

Breuer também é conhecido por projetar partes da sede da UNESCO, em Paris; o Museu Whitney de Arte Americana, em Nova York; e o Edifício Pirelli Tire, em Connecticut.

O que é brutalismo?

O brutalismo é um estilo de design polarizador que surgiu na reconstrução da Europa pós-guerra na década de 1950.

É facilmente reconhecível pelo concreto exposto, sem enfeites, e por suas formas geométricas gigantes e ousadas. Acredita-se que o termo venha de "beton brut", concreto bruto em francês.

Surpreendentemente, quase nenhuma arquitetura brutalista aparece em "O brutalista" — até vislumbrarmos a obra-prima concluída de Toth no final do filme de três horas e meia.

Num podcast intitulado "Why The Brutalist is a Terrible Movie", a crítica de design Alexandra Lange disse que os cineastas "afirmam ter lido todos esses livros sobre brutalismo, mas absolutamente nada disso é usado para qualquer propósito dramático ou realmente parece ter sido absorvido".

Victoria Young, professora da Universidade de St. Thomas, disse à AFP que o edifício que vemos no final nem é brutalista, mas modernista inicial. "Pensei: 'Eles se perderam na linha do tempo aqui'", ela disse.

E essa linha do tempo?

Especialistas apontaram outras distorções. No filme, Toth é um sobrevivente do Holocausto que luta por trabalho e faz fila para ganhar pão de graça ao chegar na América do pós-guerra, antes que seus talentos sejam descobertos por um benfeitor abastado.

Na realidade, ex-alunos da Bauhaus como Breuer e Walter Gropius cruzaram o Atlântico na década de 1930, antes da guerra.

Eles chegaram como profissionais mundialmente famosos, recebidos em cargos de prestígio em lugares como a Universidade de Harvard.

A arquitetura modernista estava profundamente estabelecida e na moda nos Estados Unidos muito antes do cenário do filme.

"Como historiador da arquitetura, minha cabeça ainda está girando de tanto assistir aquele filme", disse Young.

Além disso, Toth é apresentado como um viciado em heroína devotamente religioso. Breuer era sóbrio e secular.

Alguma outra controvérsia?

O editor de "O brutalista", David Jancso, disse que inteligência artificial foi usada para fazer renderizações dos edifícios e plantas de Toth. (A IA, que é cada vez mais usada e odiada por muitos em Hollywood, também aguçou os sotaques húngaros dos atores.)

Corbet rapidamente esclareceu que os designs das plantas foram desenhados à mão.

Mas disse que a tecnologia foi usada para criar "intencionalmente... renderizações digitais ruins dos anos 1980" para o epílogo do filme.

E isso importa?

"O brutalista" é um dos principais favoritos ao prêmio de melhor filme. E as críticas a ele empalidecem em comparação à tempestade em torno de "Emilia Perez".

Robert McCarter, arquiteto e autor da monografia "Breuer", disse que a distorção histórica ocasional do filme "não incomoda". "Eles estão apenas usando sua biografia convenientemente... Acho que está tudo bem", disse ele à AFP.

E os monges que rezam todos os dias na Abadia de Saint John, a suposta inspiração do filme? Alan Reed admitiu que o suposto brutalismo do título do filme o lembra de "edifícios modernos russos... que parecem parapeitos de armas" ou "um monte de caixas empilhadas", em vez de sua extraordinária igreja.

Ainda assim, ele disse, seus colegas monges estão "bastante animados" com a atenção extra que sua casa está recebendo.

Veja também