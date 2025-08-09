A- A+

CERIMÔNIA O que é gurufim, ritual de origem africana que marcará a despedida de Arlindo Cruz Comum no mundo do samba, cerimônia será realizada neste sábado na quadra do Império Serrano

O corpo de Arlindo Cruz será velado neste sábado (9) às 18h, na quadra do Império Serrano, em Madureira, na Zona Norte do Rio. De acordo com a agremiação, o velório será aberto ao público e realizado em formato de gurufim, uma tradição trazida para o Brasil por africanos escravizados.

Habitual entre personalidades do mundo do samba, a cerimônia funerária é uma despedida festiva que conta com muita música, festa, bebida e dança. A homenagem a Arlindo poderá se estender até 10h de domingo (10).

— Antigamente os corpos ficavam em casa, na mesa do jantar. Isso a noite inteira, com o pessoal se revezando. Então, se fazia uma brincadeira para não deixar as pessoas dormirem. Hoje os velórios são nas capelas dos cemitérios e lá tem várias outras famílias e não dá para fazer a mesma coisa. O gurufim era um acontecimento muito agradável. As pessoas das comunidades não perdiam um. Eu mesmo já fui a muitos — relatou o cantor e compositor Martinho da Vila, cujo último enterro festivo de que se recorda foi o do também sambista Luiz Carlos da Vila, morto em 2008 e velado na quadra da Vila Isabel.



Os gurufins descendem dos ritos de origem banto. Segundo a historiadora e pesquisadora Juliana Bonomo, a tradição passou a ser notada no Rio no início do século XX, quando as populações de origem africana são empurradas para os morros e subúrbios em um processo de gentrificação

Segundo o Império Serrano, depois da despedida festiva, o sepultamento de Arlindo ocorrerá neste domingo, 10, às 11h, no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap.

