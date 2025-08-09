S�b, 09 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado09/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
CERIMÔNIA

O que é gurufim, ritual de origem africana que marcará a despedida de Arlindo Cruz

Comum no mundo do samba, cerimônia será realizada neste sábado na quadra do Império Serrano

Reportar Erro
Velório de Arlindo Cruz será aberto ao público e realizado em formato de gurufimVelório de Arlindo Cruz será aberto ao público e realizado em formato de gurufim - Foto: Divulgação

O corpo de Arlindo Cruz será velado neste sábado (9) às 18h, na quadra do Império Serrano, em Madureira, na Zona Norte do Rio. De acordo com a agremiação, o velório será aberto ao público e realizado em formato de gurufim, uma tradição trazida para o Brasil por africanos escravizados.

Leia também

• Prefeitura do Rio decreta luto de três dias pela morte de Arlindo Cruz

• Arlindo Cruz revelou qual samba do Império Serrano mais gostava: "Ganhou na quadra e foi campeão"

• Lula lamenta morte de Arlindo Cruz: "o sambista perfeito"

Habitual entre personalidades do mundo do samba, a cerimônia funerária é uma despedida festiva que conta com muita música, festa, bebida e dança. A homenagem a Arlindo poderá se estender até 10h de domingo (10).

— Antigamente os corpos ficavam em casa, na mesa do jantar. Isso a noite inteira, com o pessoal se revezando. Então, se fazia uma brincadeira para não deixar as pessoas dormirem. Hoje os velórios são nas capelas dos cemitérios e lá tem várias outras famílias e não dá para fazer a mesma coisa. O gurufim era um acontecimento muito agradável. As pessoas das comunidades não perdiam um. Eu mesmo já fui a muitos — relatou o cantor e compositor Martinho da Vila, cujo último enterro festivo de que se recorda foi o do também sambista Luiz Carlos da Vila, morto em 2008 e velado na quadra da Vila Isabel.


Os gurufins descendem dos ritos de origem banto. Segundo a historiadora e pesquisadora Juliana Bonomo, a tradição passou a ser notada no Rio no início do século XX, quando as populações de origem africana são empurradas para os morros e subúrbios em um processo de gentrificação

Segundo o Império Serrano, depois da despedida festiva, o sepultamento de Arlindo ocorrerá neste domingo, 10,  às 11h, no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter