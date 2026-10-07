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Epilepsia O que é morte súbita compatível com epilepsia, apontada no laudo do cineasta Ricardo Spencer? Ele foi encontrado sem vida em um apartamento no Edifício Copan, em São Paulo, no dia 20 de julho

O laudo de morte do diretor, roteirista e cineasta Ricardo Spencer, de 49 anos, feito pelo IML aponta para uma provável morte súbita inesperada em epilepsia (SUDEP). Ele foi encontrado sem vida em um apartamento no Edifício Copan, em São Paulo, no dia 20 de julho.

O que é a morte súbita inesperada em epilepsia?

De acordo com a Associação Brasileira de Epilepsia, ela ocorre quando uma pessoa com epilepsia, que parecia saudável, morre de forma inesperada, sem que a causa seja um acidente, afogamento ou uma emergência conhecida da epilepsia, como o estado de mal epiléptico (crises prolongadas com duração superior a 30 minutos).

Este tipo de morte é considerado um evento raro, que acomete 1 caso a cada 1000 pessoas com epilepsia por ano. Esse risco, porém, aumenta para 1 em cada 150 pessoas por ano quando as crises convulsivas não estão controladas.

E, segundo o irmão de Spencer, o cineasta tinha histórico de epilepsia.

Fatores de Risco para SUDEP

Crises convulsivas frequentes e/ou mal controladas;

Não seguir corretamente o uso dos medicamentos prescritos;

Crises durante o sono;

Consumo de álcool; e

Privação de sono ou distúrbios do sono.

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