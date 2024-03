A- A+

BBB 24 O que é "pertinente"? Yasmin Brunet afirma que não conhece significado da palavra e vira meme A modelo teve a discussão com Alane na última quarta-feira (28)

A discussão entre Alane e Yasmin Brunet na última quarta-feira (28) teve uma repercussão para além do BBB 24. Logo no início do embate, a modelo questionou o significado da palavra "pertinente" e viralizou nas redes sociais.

Alane chega perguntando se Yasmin acha pertinente o comportamento dela ao celebrar o fato da paraense ter perdido estalecas. "Não sei o que quer dizer isso", respondeu a modelo.

A Yasmin sem saber o que significa pertinente kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk uaaaaar #bbb24 pic.twitter.com/OUYLKE1CBi — BBBabi (@babi) February 29, 2024

Não é possível cravar se a modelo foi irônica para desestabilizar Alane na discussão, mas sua fala repercutiu entre o público do BBB.

Não foi só Yasmin que ficou na dúvida. No momento da discussão, as pesquisas no google sobre o significado da palavra "pertinente" explodiram e chegou ao topo às 23h da quarta-feira (28).

O que é pertinente?

Afinal, o que significa "pertinente"? De acordo com dicionário Michaelis, "pertinente" é o que "se refere a algo, concernente, referente, respeitante". O termo também pode significar "o que tem validez e importância; relevante".

Veja alguns memes na internet:

Porque a Yasmin foi nitidamente IRÔNICA, obviamente ela sabe o significado de "pertinente" kkkkkkkkkkkkkkkk https://t.co/rE4roKw39Q — Ana Luu (@AnaluuCEC) February 29, 2024

Alane: “você acha pertinente isso?”

Yasmin: “não sei o que quer dizer isso!”

Eu assistindo:#BBB24 pic.twitter.com/MhiVajbOB3 — Jacinto R Correia (@jacintocorreia2) February 29, 2024

Mas a Yasmin não saber o significado da palavra pertinente foi mais chocante q as 37 estalecadas da alane

Fato — raissinhapvp (@raissinhapvp) February 29, 2024

