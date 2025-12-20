A- A+

SAÚDE O que é "sinestesia"? Cynthia Erivo, de "Wicked", diz que vê cores quando ouve sons Atriz participou da 'The Hollywood Reporter Actress Roundtable', a 'Mesa Redonda de Atrizes' da revista americana

Uma das participantes da edição mais recente da "The Hollywood Reporter Actress Roundtable", a "Mesa Redonda de Atrizes" da revista americana, Cynthia Erivo, a Elphaba de "Wicked", revelou que tem "sinestesia", uma condição neurológica que faz com que ela veja cores ao ouvir sons.



Com ela na mesa estavam Amanda Seyfried ("O Testamento de Ann Lee"), Jennifer Lawrence ("Morra, Amor"), Jessie Buckley ("Hamnet"), Laura Dern ("Jay Kelly") e Renate Reinsve ("Valor Sentimental").

No momento em que Cynthia contou sobre a sua condição neurológica, Jennifer a provocou cantarolando uma nota musical e a perguntando que cor ela tinha.



"Azul", respondeu a intérprete de Elphaba. O momento arrancou risadas de todas as atrizes. Em seguida, a protagonista de "Morra, Amor" emitiu outro som, agora mais grave, e fez a mesma pergunta. "Laranja" foi a resposta.

— Ai meu deus. Uau — comentou Amanda.

— E se todas fizermos juntas? — provocou a norueguesa Renate.

— Vocês moveram a nota, então foi do amarelo ao verde — disse Cynthia.





O que é sinestesia?

De acordo com estudos, cerca de 2% a 4% da população mundial tem algum tipo de sinestesia. Importante destacar: essa condição neurológica não é uma doença. Ela pode se manifestar de diversas formas. Entre elas:

Ouvir música e ver cores ou formas

Ver letras ou números sempre com cores específicas

Sentir sabores ao ouvir certas palavras

Associar dias da semana ou meses a cores

